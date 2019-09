Após demissão de Cuca, Fernando Diniz é anunciado como técnico do São Paulo

Após cinco meses no comando do São Paulo, nessa manhã (26) o técnico Cuca pediu demissão de seu cargo e desejou sorte ao futuro treinador. Que não demorou para chegar: Fernando Diniz foi anunciado na mesma noite como novo comandante do Tricolor. Numa reunião ainda noturna, o técnico ex-Fluminense e ex-Athletico Paranaense, assinou com o Tricolor em um contrato sem validade e sem multa.

Cuca diz ter sido xingado pela primeira vez em sua carreira, admitindo que sentiu a pressão por estar novamente em um clube como o São Paulo, porém que esse episódio o deixou frustrado, uma vez que havia ansiado pela volta. Cuca deixou o clube com aproveitamento de 47,4%, em 26 jogos: nove vitórias, dez empates e sete derrotas. Segundo o ex treinador em entrevista concedida, o seu estilo de jogo não "casou" com o do clube.

Diniz será apresentado nessa sexta feira (27) no CT da Barra Funda, onde comandará o primeiro treino frente à equipe do São Paulo, antes do jogo contra o Flamengo, no Maracanã. Sua estreia será nesse sábado, no mesmo duelo.

Juntamente com o treinador, o clube também acertou acordo com o preparador físico Wagner Bertelli e com o auxiliar técnico Márcio Araújo.

Segundo o novo técnico do tricolor: "É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho junto", disse em entrevista para o site oficial do São Paulo.

Para além dessas novidades, o coordenador técnico Vagner Mancini, que inclusive foi anunciado por Raí para assumir de forma interina as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, está fora do clube.

O ex técnico interino e ex coordenador técnico emitiu uma nota justificando a saída e desejando ao clube um ótimo aproveitamento com a nova comissão técnica.

"Acredito, como coordenador, que a diretoria do São Paulo Futebol Clube deve estar livre na tentativa de recuperação do time e do clube para alcançar resultados que a torcida espera e merece. Por isso, comunico meu desligamento do São Paulo. Desejo tranquilidade e leveza no desafio de uma reestruturação e no trabalho da nova comissão técnica", disse, em nota oficial.

Com nova estrutura técnica, o São Paulo enfrentará o Flamengo no sábado às 19h, fora de casa. O desempenho da equipe como visitante é satisfatório no Brasileirão.