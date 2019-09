Com força máxima, Flamengo recebe São Paulo e Fernando Diniz

O embalado Flamengo irá enfrentar o São Paulo, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no palco do futebol, no Maracanã, na noite de sábado (27), às 19h. O jogo já teve os ingressos esgostados antecipadamente. A expectativa é de mais de 60 mil torcedores na arquibancada.

O Flamengo estará em campo com o time titular, mesmo tendo o duelo contra o Grêmio, pela Libertadores, na quarta-feira (2). Jorge Jesus relacionou todos jogadores para mais essa partida do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também virá a campo com o time principal, e precisa vencer para alcançar os adversários que estão acima na tabela. Contará com o experiente Daniel Alves para desequilibrar.

Jorge Jesus não irá poupar os titulares

Na rodada anterior, o "Mais Querido" derrotou o Interacional por 3 a 1, com todos titulares em campo. Para o jogo desta rodada não será diferente. Jesus poderia até poupar o time pelo fato de ter o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, diante o Grêmio. Mas o treinador está ciente da briga pelo título, e também dos adversários pontuando, princialmente o segundo colado, Palmeiras.

Em campo, o Rubro-Negro contará com o trio goleador: Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Os três somam 65 gols no ano, e são a principal esperança de gols.

Provavelmente será mais uma noite que a torcida estará na expectativa do atacante, Gabriel Barbosa balançar as redes. Jogo após jogo, o lema "hoje tem gol do Gabigol" tem tido efeito. Ele soma 18 gols na competição, é o artilheiro.

Provável escalação: Diego Alves, Rafinha (Rodinei), Rodrigo Caio, Pablo Marí (Rhodolfo) e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol.

São Paulo e Fernando Diniz

I​​​​nconstante, o São Paulo perdeu na rodada anterior para o Goiás, por 1 a 0, no Morumbi. Reinaldo, o lateral goleador, perdeu o penalti que poderia ter garantido o empate. A derrota ocasionou a demissão de Cuca. Mas para o jogo contra o Fla, o time paulista já contará com Diniz no comando. Ele inclusive comandou o time no último treino visando o duelo contra o Rubro-Negro carioca.

Com 35 pontos, o tricolor necessita vencer para voltar a brigar na parte de cima da tabela. Uma vitória já colocaria a equipe no G-4.

Para derrotar o embalado líder do campeonato, o São Paulo precisará de uma noite inspirada de Daniel Alves. O jogador já conquistou muitos títulos na carreira, jogando no futebol europeu, e também já ergueu taça vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Ele é a principal contratação do futebol paulista na temporada, a esperança de títulos para todos São Paulinos, e espera ajudar o Tricolor a sair vitorioso.

Provável escalação: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero (Luan), Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Antony e Pablo.