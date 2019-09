Buscando reação no Brasileiro, Atlético-MG encara Ceará no Independência

Depois da dolorida eliminação da Sul-Americana, na última quinta-feira, o Atlético-MG retoma o foco no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), o Galo encara o Ceará, na Arena Independência, pela 22ª rodada.

Buscando a reação de cinco derrotas consecutivas, a equipe mineira sonha em se aproximar novamente do G-6. Atualmente, está em 10º lugar na tabela de classificação, com 27 pontos. Do outro lado, o Vovô segue lutando para se afastar na zona de rebaixamento. Porém, também vive com um longo jejum de sete jogos. Os comandados de Enderson Moreira são o 14º colocado, com 23 pontos.

Atlético

Rodrigo Santana volta a ter uma baixa importante no meio-campo. O volante Jair sofreu m estiramento muscular no posterior da coxa direita. A mesma lesão que afastou anteriormente. Zé Welison ou Nathan podem ganhar chance entre os 11 iniciais. Já Luan e Di Santo permanecem.

Visando a reabilitação na competição, o diretor de futebol Rui Costa espera que o Galo possa somar pontos e conquistar vaga na Libertadores.

"O nosso planejamento foi reforçado assim que se encerrou a cobrança de pênaltis. O presidente foi muito enfático e claro de colocar a sua confiança nesse grupo. Confiança de que temos que fazer do Campeonato Brasileiro o nosso grande campeonato. Como? Buscando estar na Libertadores. Se conseguirmos estar na Libertadores, talvez pela pontuação podemos buscar algo um pouco maior. Não seria honesto dizer que vamos retomar a busca pela conquista do título brasileiro. Temos que voltar a somar pontos. Fazer com que essa busca nos coloque no G-6 e, a partir daí, em um G-4 e em um calendário que no ano que vem nos possibilite estar na Libertadores".

Provável escalação do Atlético: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison (Nathan); Luan, Elias, Cazares e Chará; Di Santo.

Pendurados: Elias, Fábio Santos, Geuvânio, Jair, José Welison, Luan, Lucas Hernández e Vinícius.

Ceará

O atacante Leandro Carvalho está suspenso pelo acúmulo de cartões. Mais Enderson Moreira terá a volta do lateral-esquerdo João Lucas. Por opção técnica, Thiago Carleto não viajou com o elenco.

Com a pressão por falta de vitórias, Mateus Gonçalves destacou que não existe um único culpado. Ele reforçou por ser um time todos precisam assumir responsabilidades.

"Nós temos que ser autorresponsáveis. É muito fácil chegar aqui e colocar a culpa em treinador ou em jogador. Isso aqui é um grupo, cada um tem que assumir suas responsabilidades. Nós não podemos simplesmente trocar. No Brasil, infelizmente, é resultado, é muito imediatista. Mas todo mundo tem sua parcela de culpa se o resultado não está vindo".

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; João Lucas, Valdo, Tiago Alves e Samuel Xavier; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Lima, Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso.

Pendurados: Diogo Silva, Cristovam, Valdo, Lima e Thiago Galhardo.

Arbitragem

Paulo Roberto Alves Junior (PR) é o dono do apito, auxiliado por Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Rafael Trombeta (PR). Já o árbitro de vídeo será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).