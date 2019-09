Segue a escrita! Corinthians vence Vasco com gol de Ralf e entra no G-4

Corinthians venceu o Vasco na manhã deste domingo na Arena Corinthians, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Ralf marcou o único gol da partida. Com o resultado positivo, o Timão voltou ao G-4 da competição e ainda tem uma partida a menos no Campeonato. Já o Vasco manteve o amargo tabu de não vencer os paulistas em São Paulo desde 2007, quando Alan Kardec garantiu a vitória cruzmaltina.

A etapa inicial do jogo foi bem aquém do que os dois times podem produzir. O Corinthians tentou tomar a iniciativa do jogo, mas pecava no último passe. O Vasco também não conseguia criar e buscava sempre a bola parada ou jogadas individuais do garoto Talles Magno.



Em um jogo sem grandes ideias, o Corinthians chegou a balançar as redes após uma confusão na área. Em bola levantada, O goleiro Fernando Miguel tentou sair para socar a bola, mas em um encontrão com o zagueiro Manoel, a bola bateu no próprio goleiro vascaíno e entrou. No entanto, após auxílio do Var, o arbitro Ricardo Marques Ribeiro deu falta do zagueiro corintiano.



O destaque corintiano no primeiro tempo foi o meia Sornoza. Seja com chutes de longa distância ou em jogadas de bola parada, foi o jogador mais perigoso do Corinthians. Pelo Vasco, a linha defensiva foi o destaque. Ofensivamente, Ribamar, com duas finalizações perigosas, foi quem mais levou perigo ao goleiro Cássio.





O segundo tempo foi bem mais movimentado. Logo aos três minutos, Danilo Barcellos levantou bola na área e Werley, de cabeça, estufou as redes adversária. Porém, o Var anulou o gol do vascaíno alegando posição irregular. Werley estava com o tronco a frente no momento do passe. Rossi ainda perderia uma grande chance antes do Corinthians abrir o placar na Arena.



O atacante Mário Boselli faz bem o pivô e rolou para o volante Ralf chutar forte e rasteiro no cantinho do goleiro Fernando Miguel. Estava aberto o placar na Arena Corinthians.



O treinador Vanderlei Luxemburgo ainda tentou buscar o empate com as entradas de Clayton, Marquinho e Marrony. Já Carrile, colocou Jadson, Gustagol e Mateus Vital.



Na parte final do jogo, as duas equipes pareceram sentir o horário das 11 da manhã. Pelo Vasco, muita transpiração, mas pouca inspiração. Em contra-ataque rápido aos 43, Gustagol quase marcou o segundo gol corintiano, mas parou na defesa de Fernando Miguel.



Em outro contra-ataque, Jadson arriscou o chute e a bola desviou na defesa vascaína antes de entrar. Mais uma vez o gol foi anulado por impedimento. Mateus Vital estava a frente no início da jogada. O Vasco até tentou buscar o empate, mas sem sucesso. No último lance do jogo, Danilo Barcellos chutou na barreira a chance do empate.



Com a vitória, o Corinthians manteve o tabu de não perder para o Vasco em São Paulo desde 2007. Com essa partida, já são dez jogos sem perder para o Cruzmaltino na capital paulista, com oito vitórias e dois empates.

O Corinthians agora está na quarta posição, com 38 pontos. O Vasco se manteve em 13°, com 24. Ambas as equipes têm um jogo a menos a cumprir na próxima quarta-feira. O Corinthians visita a Chapecoense, enquanto o Vasco vai enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte.