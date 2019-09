Fluminense recebe reservas do Grêmio buscando se afastar do Z-4

Fluminense e Grêmio se enfrentam neste domingo (29), no Maracanã, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 16º colocado, com 19 pontos conquistados e o os gaúchos ocupam a sétima posição na tabela, com 34 pontos.

Ao todo, foram 83 jogos, com vantagem gremista, com 35 vitórias, contra 26 do Fluminense. Além disso, foram 22 empates. A última partida ocorreu em 05 de maio, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Brasileirão deste ano. O Tricolor conseguiu uma virada épica e venceu por 5 a 4.

O trio de arbitragem definido pela CBF tem Caio Max Augusto Vieira (RN) no comando da partida. Seus assistentes serão Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN). O responsável pelo árbitro de vídeo será José Cláudio Rocha Filho (RN).

Vitória afasta o Fluminense da zona de rebaixamento

O Tricolor deixou a zona de rebaixamento na última rodada após o empate em 1 a 1 com o Santos, também no Maracanã. Nas partidas anteriores, derrota para o Goiás por 3 a 0, fora de casa, e vitória por 1 a 0 diante do Corinthians, no Mané Garrincha.

Após o empate com o Peixe, o técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido e o interino Marcão comandará o time nesta partida. O treinador teve apenas um dia para esboçar quem entrará em campo no domingo.

Sem Digão e Frazan, expulsos na quinta-feira, o volante Yuri deve ser improvisado na zaga. Com isso, o meia Daniel retorna à equipe. Completam o meio de campo Allan e Ganso. A dúvida é o lateral Gilberto, poupado do no último treino.

A provável escalação é: Muriel, Gilberto (Igor Julião), Nino, Yuri e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Nenê, Yony González e João Pedro.

Grêmio vai poupar todos os titulares para a partida

A equipe gaúcha vem de uma sequência de sete jogos invicto, com goleadas nas últimas quatro partidas. Venceu o Avaí por 6 a 1, em casa, e Santos, fora de casa, e Goiás, em casa, pelo placar de 3 a 0. Anteriormente, bateu o Cruzeiro por 4 a 1, fora de casa.

Visando o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, na quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho optou por deixar todos os titulares fora da partida. A delegação conta apenas com os reservas e cinco jogadores da base: o lateral Varela, o zagueiro Ruan, os meias Jhonata Robert e Isaque e o atacante Ferreirinha.

Apenas um treinamento foi realizado em Porto Alegre antes da viagem para o Rio de Janeiro e o treinador não revelou a equipe que deve entrar em campo. No entanto, a tendência é que Patrick seja titular. Caso opte por uma formação mais defensiva, Darlan deve ser o escolhido.

A provável escalação é: Julio César; Léo Moura, Paulo Miranda, Rodrigues, Juninho Capixaba; Thaciano, Rômulo, Patrick, Luciano e Pepê; André.