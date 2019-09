Na briga pelas primeiras posições, Internacional e Palmeiras se enfrentam no Beira-Rio

Partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre

INCIDENCIAS :

Na tarde deste domingo, às 16h, o Internacional recebe o Palmeiras no Beira-Rio. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes brigam pelas primeiras posições na tabela da competição. O Colorado é o quarto colocado, com 36 pontos, o Verdão é o vice-líder com 45 pontos.

Esse será o quarto confronto dos clubes em 2019. O primeiro foi pelo Brasileirão, quando o Palmeiras venceu pelo placar de 1 a 0. O segundo e o terceiro foram pela Copa do Brasil. Com o placar igual nos dois duelos, a decisão foi nos pênaltis, e o Inter levou a melhor, conquistando vaga na semifinal.

Desfalques no colorado

Na manhã de sábado, Odair Hellmann concluiu a preparação da equipe gaúcha para o confronto. Na atividade, o técnico colorado esboçou a equipe que vai mandar a campo.

Devido as expulsões na partida diante do Flamengo, Guerrero e Bruno desfalcam o colorado. Assim como Moledo, que sofreu lesão muscular na coxa direita. Para ocupar as vagas em aberto, Odair deve escalar Heitor, Bruno Fuchs e Rafael Sobis.

Assim, a possível escalação colorada tem Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, Patrick e Nico López; Rafael Sobis.

Mistério no treinamento

Após a goleada contra o CSA, o técnico Mano Menezes ajustou os últimos detalhes da sua equipe neste sábado. De portões fechados, os atletas fizeram atividades táticas e de aprimoramento.

O lateral-direito Marcos Rocha, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e deve voltar ao time titular.

A provável equipe do Palmeiras tem Wewerton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Victor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.