Avaí desafia Bahia tentando deixar goleada para trás

A bom momento do Avaí sofreu um grande abalo após a goleada para o Grêmio na última rodada. O time volta a campo buscando a recuperação nesta segunda-feira (30) tem mais um desafio em casa diante do Bahia, que tenta entrar no G-6, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Ressacada está marcada para às 20h (horário de Brasília).

No primeiro turno, o Bahia venceu o confronto contra o Avaí em Salvador por 1 a 0, com gol de Artur. No geral, as equipes se enfrentaram 22 vezes na história, com grande vantagem do Tricolor, que teve 13 vitórias, contra apenas quatro do Leão e cinco empates. Em partidas pela Série A, o time baiano nunca perdeu: quatro triunfos e dois empates em seis encontros.

A arbitragem será comandada por Jean Pierre Gonçalves Lima, que será auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Leirson Peng Martins. A equipe do VAR será composta por Anderson Daronco, Douglas Schwengber da Silva e José Eduardo Calza. Toda a equipe vem do RS.

Avaí terá mudança no gol e reforços na defesa

A goleada sofrida contra o Grêmio por 6 a 1, em Porto Alegre, acabou com a boa sequência do Avaí no Campeonato Brasileiro. O Leão soma 16 pontos, na 19ª colocação, a seis pontos do Fluminense, que já atuou na rodada, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O capitão Betão pregou foco para a partida contra o Bahia, para que o Avaí não perca o sentimento de esperança na permanência após a recuperação na reta final do primeiro turno.

"É esquecer o que aconteceu. Focar no próximo jogo e tentar manter a crescente. Não tem tempo de lamentar. É focar e concentrar nessa reta final. É difícil saber o que aconteceu, foi um dia atípico, não sabe responder e dizer. É virar a chave e se dedicar para conseguir a vitória contra o Bahia", disse.

Betão e Valentim esperam que o Avaí supere dia atípico para buscar vitória contra o Bahia (Foto: André P. Ribeiro/Avaí FC)

O técnico Alberto Valentim terá os retornos de Ricardo e Léo, que não jogaram em Porto Alegre por conta de suspensão, estão de volta ao time titular. Lourenço, que foi poupado, também deve estar no time inicial. Por outro lado, o goleiro Vladimir, que contundiu o joelho contra o Grêmio, será substituído por Lucas Frigeri. A dúvida fica no meio-campo: Matheus Barbosa e João Paulo disputam uma vaga.

Bahia espera rival 'mordido', mas está pronto para explorar espaços

Fazendo grande campanha, o Bahia está próximo de entrar na zona de classificação à Libertadores do ano que vem. A vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na última quarta-feira (25) levou o time aos 34 pontos. O Tricolor entra em campo na oitava colocação, mas, caso busque a vitória em Floripa, ultrapassa São Paulo e Grêmio e sobe ao quinto posto.

Para isso, o volante Flávio destacou que o Bahia precisa prestar atenção no ímpeto do rival, que tenta dar uma resposta após goleada sofrida, mas destacou a estrutura do time para conseguir o resultado fora de casa.

"Sabemos que quando o time sofre uma goleada assim vem mordido na próxima partida. Estão jogando em casa, vão querer vir para cima da gente. Mas somos um time bem trabalhado. Vamos saber explorar os espaços que vão dar para gente. Estamos desempenhando um bom papel fora de casa e esperamos fazer um grande jogo para atingir nosso objetivo, que é conquistar os três pontos", destacou.