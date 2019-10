Valentim mantém discurso otimista, mas admite primeiro tempo 'muito ruim' contra Bahia

Com mais uma atuação decepcionante, o Avaí perdeu a segunda consecutiva e se afastou da saída da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (30), o Leão fez um início de jogo fraco e acabou perdendo para o Bahia por 2 a 0, na Ressacada, em Florianópolis. Com 16 pontos, o time é o penúltimo colocado, seis atrás do Fluminense, que é o 16º.

O técnico Alberto Valentim lamentou o começo apático do time, que vinha de derrota por 6 a 1 para o Grêmio, e não conseguiu se recuperar diante de seu torcedor apesar da melhorar na etapa final.

"Nosso primeiro tempo foi muito ruim contra uma equipe muito forte, forte no sentido coletivo, uma equipe compacta, uma equipe com um jogo bem definido, de agressividade. Quando se está em desvantagem, fica difícil. No segundo tempo melhoramos, conseguimos jogar muito tempo no campo deles, com algumas chances de gol, umas defesas muito boas, mas algumas chances desperdiçadas, bolas perdidas com um pouco de pressa, nervosismo e não conseguimos diminuir. Acredito que se conseguíssemos diminuir, poderíamos ter feito uma pressão maior e até empatado pelo segundo tempo que fizemos", analisou.

As entradas de Mosquera e Douglas na segunda etapa melhoraram o desempenho do Avaí, que teve muita posse de bola e algumas chances para diminuir o placar. Valentim elogiou os jogadores, mas lembrou da semana de treinos que tem pela frente para definir o time da próxima rodada.

"Os jogadores que entraram, entraram bem. Todos estão merecendo, vou analisar, teremos uma semana cheia, teremos treinos para recuperar, treinar e ver o CSA. Vamos ver quem vai entrar. São três partidas que temos que pensar, são confrontos diretos. Depois dessas partidas faltarão 39 pontos. No fim desses três jogos vamos ver onde poderemos estar", disse.

Apesar do momento difícil e da derrota dura, o técnico avaiano usou a matemática para demonstrar otimismo na permanência do time na Série A. "Estamos vivos na luta contra o rebaixamento. Temos um jogo em casa contra o Fortaleza que, teoricamente, se vencermos, faltando 15 jogos, 45 pontos, temos que tirar seis deles, isso é o que temos que passar para os jogadores, é a verdade, estamos vivos contra o rebaixamento. Queríamos ter vencido? Claro. Se eu pudesse escolher para perder um dos próximos três jogos e não hoje, talvez não, pois não se trata de um confronto direto contra o Bahia".

O Avaí volta a campo no próximo domingo (13) em confronto importantíssimo e direto na luta contra o rebaixamento diante do CSA, fora de casa, às 19h.