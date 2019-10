Após a reestreia, Rogério Ceni exalta elenco do Fortaleza: "Tiveram competitividade"

A reestreia de Rogério Ceni como técnico do Fortaleza aconteceu da melhor forma possível. O Leão venceu o Botafogo por 1 a 0, se afastou da zona do rebaixamento e conseguiu deixar a torcida satisfeita com o desempenho durante a partida.

Logo depois do jogo, o treinador reforçou que pretendia ficar sem trabalhar até o final da temporada, mas dispensou a ideia ao receber o convite do Fortaleza. Além disso, Ceni confessou que seguiu viagem sem informações mais detalhadas sobre o novo contrato com o clube.

"Era para eu ter ido descansar. Ontem, 1h da manhã, foi que eu dei uma resposta por gratidão, assim como o Fortaleza sempre demonstrou. É um risco muito grande para a minha carreira, o Cruzeiro. O ideal era ter continuado aqui e achei que devia essa. Era o único lugar que eu trabalharia. Muitos jogadores mandaram mensagem, ligaram, então nós decidimos fechar, e eu embarquei, não assinei nem contrato, não li, mas vim, embarquei, e pude ajudar na vitória. Agora o sucesso só vai se concretizar com o sucesso no final do ano", disse.

Rogério Ceni também destacou a importância do conhecimento que o elenco detém sobre o seu método de trabalho. Segundo o treinador, o bom relacionamento com o grupo foi outro fator que pesou bastante na decisão dele em retornar ao clube.

"Não preciso nem falar muito, eles (jogadores) já sabem como trabalhamos. São 20 meses de trabalho, mesmo que eu escolhesse outra equipe, eu conheço a característica, índole, caráter deles. Tiveram competitividade. Tive de escolher (escalação), mas com um treino é difícil. Escolhi Edinho e Osvaldo, que já conhecia desde a final do Cearense. Falei que não era em todo lugar que você cria uma amizade dentro do campo como aqui".

O próximo compromisso do Fortaleza será diante do São Paulo, sábado (5), às 17h, no Estádio do Pacaembu. Será o segundo reencontro de Ceni com sua ex-equipe, onde é considerado ídolo máximo pela torcida. O técnico do Fortaleza comentou sobre o jogo.

"No primeiro turno, foi bem equilibrado, mas o São Paulo conseguiu o gol com o Hernanes. Agora o Saõ Paulo tem mais força. Daniel Alves chegando, a contratação de um treinador que tem uma filosofia de jogo que eu gosto, mas a vitória de hoje resgata a confiança".