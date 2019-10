Herói do triunfo, Alan Ruschel comemora: "Agradecer a todos pela oportunidade"

Goiás e Cruzeiro se enfrentaram nesta segunda-feira (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. Realizado no Serra Dourada, a partida acabou com vitória da equipe da casa por 1 a 0. O lateral Alan Ruschel foi o autor do gol da vitória, que deu mais conforto em relação ao Z-4.

Com a vitória, terceira seguida, o esmeraldino vem se recuperando da sequência ruim do primeiro turno, onde chegou a ficar sete jogos sem vencer. O Goiás contou com o apoio da torcida para vencer o Cruzeiro e aumentar a vantagem de pontos para a equipe mineira, que é a primeira dentro do Z-4, atualmente, a vantagem é de 11 pontos.

Após o jogo, o autor do gol esmeraldino declarou:

“A equipe vem fazendo um grande segundo turno. Sabíamos que os resultados da reta final do primeiro turno não estavam sendo os esperados. Mas sabíamos que era acertar os detalhes que os resultados iam vir. A gente está de parabéns pelo que conquistou, pelo jogo que fez”, disse Alan Ruschel.

O lateral também falou sobre a oportunidade de jogar no Goiás e sua felicidade pelo seu primeiro gol com a camisa esmeraldina:

“Estou muito feliz por esse gol. Falei que queria sair de lá para respirar novos ares, para mostrar que realmente tinha voltado a jogar em alto rendimento. Então queria dedicar esse gol a minha esposa, ao meu filho, que sempre esteve ao meu lado. Ao grupo que me acolheu muito bem, ao treinador, diretoria que apostou e acreditou em mim. Então só tenho que agradecer a todos pela oportunidade que estão me dando.”

Gilberto Junior destacou a mudança do estilo de jogo da equipe, para voltar a vencer no campeonato. Também comentou sobre o próximo jogo fora de casa, contra o Ceará.

“Desde o jogo contra o Palmeiras, tivemos um estilo de jogo muito diferente. Mudamos a pegada e por isso esses resultados positivos estão aparecendo. Agradecer a Deus e descansar que domingo que vem tem mais uma grande partida contra o Ceará. Nosso time está muito confiante e vamos em busca de somar”

Próxima rodada

Jogando fora de casa, o Goiás enfrentará o Ceará, no domingo (6), às 16h. Já o Cruzeiro, buscará a recuperação no campeonato diante de sua torcida. A Raposa recebe a equipe do Internacional, no sábado (5), às 21h.