Lucas Crispim dá show e Guarani vence Atlético-GO pela Série B

Jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa

No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani recebeu o Atlético Goianiense, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Com um show de Lucas Crispim no primeiro tempo, fazendo dois gols, o Guarani venceu a partida.

Com os três pontos somados, o Bugre chegou aos 32 pontos, se mantendo na 12ª posição, ainda podendo perder duas colocações na tabela. Já o Dragão fica com 45 pontos, na segunda posição, podendo perde-la para o Sport, que ainda joga na rodada.

Lucas Crispim inspirado na noite

O destaque ruim foi logo no início da partida, aos dois minutos, quando Igor Henrique se lesionou e teve de ser substituído, aparentando estar com muitas dores. Em seu lugar entrou Felipe Guedes. Aos sete minutos, em uma falta frontal da intermediária, Arthur Rezende bateu forte e assustou o goleiro Kozlinski.

Dois minutos depois, em um escanteio da direita, Thallyson bateu na grande área, houve um desvio de Luiz Gustavo no meio do caminho, até chegar em Lucas Crispim, na segunda trave, que cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar no Brinco de Ouro!

Aos 32, Lucas Crispim aumentava o placar! Pela esquerda, Crispim tocou para Thallyson, que desceu pela esquerda e tocou para Davó, na entrada da área. O camisa 10 do Bugre tocou de calcanhar para Lucas Crispim, que estava entrando na área. O meia do Guarani recebeu o toque e bateu forte, ainda vendo Kozlinski tocar na bola, mas não a tirando da direção das redes!

Com 37 minutos, Davó desceu pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Lucas Crispim estava chegando. O camisa 11 bateu tirando do goleiro, mas a zaga do Atlético estava bem posicionada e tirou o terceiro gol do meia na partida.

No último lance da primeira etapa, Thallyson bateu uma falta na área e houve um desvio, que fez a bola pegar na trave!

Logo aos três minutos do segundo tempo, Jorginho bateu forte de fora da área, para uma belíssima defesa de Kléver, que colocou por cima do travessão! Quatro minutos depois Davó fez uma ótima jogada pela direita e cruzou para Lucas Crispim, que chegava atrás e o camisa 11 bateu forte, mandando a bola pelo lado esquerdo de Kozlinski.

Aos 15 minutos, Matheuzinho bateu de primeira, de longe, cruzado, fazendo a bola passar raspando a trave direita de Kléver. 10 minutos depois Thallyson bateu uma falta da entrada da área, que passou muito perto da trave direita de Kozlinski, que não chegaria na bola.

A festa da torcida do Bugre (Foto: divulgação/Guarani FC)

Aos 47 minutos, em uma bola cruzada na área, Lenon bateu forte, mas mandou na arquibancada, perdendo a chance do terceiro gol em casa.

O Guarani volta aos gramados na próxima terça-feira (8), às 19h15, quando visita o Coritiba. Já o Atlético Goianiense joga também na terça, mas às 20h30, recebendo o Cuiabá. Ambos os jogos são válidos pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão