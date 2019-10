Felipe Ferreira é apresentado pelo Vasco e diz: ''Espero atender todas as expectativas''

Nesta terça-feira (01), o Vasco apresentou oficialmente no CT do Almirante, o meia-atacante Felipe Ferreira, de 25 anos, que estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série B pelo CRB. O jogador chega por empréstimo e fica até o final do Campeonato Carioca de 2020.

Um dos destaques do CRB na segunda divisão, Felipe Ferreira fez uma análise de onde pode atuar na equipe de Vanderlei Luxemburgo: ''Sou meia-atacante, canhoto, gosto de dar assistências. Estava atuando, venho de uma boa sequência de jogos. Consigo fazer bem as duas pontas, também jogo por dentro. Posso fazer todas as funções ali na frente. Espero atender todas as expectativas. A torcida pode esperar muita qualidade e dedicação. Vou treinar hoje (terça-feira) e fico à disposição do Vanderlei - disse o novo reforço vascaíno, antes de explicar porque aceitou rapidamente a proposta do Gigante.''

O meia-atacante falou sobre a possível estreia: ''Eu já vinha jogando. Venho de uma boa sequência de jogos. Se o Vanderlei achar que pode contar comigo, estou à disposição.''

''Os últimos dias foram tensos, bem intensos para tudo ser finalizado. Havia uma cláusula de liberação no meu contrato com o CRB caso tivesse proposta de algum clube da Série A. O Vasco apareceu e não tinha como rejeitar um clube desse tamanho. Um gigante. Não pensei duas vezes. Bati o pé dizendo que gostaria de vir pra cá e depois todo mundo fez um grande esforço para que isso acontecesse. Estou muito feliz de estar aqui'', disse o jogador sobre o contato com o Vasco.

O atleta já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode estrear contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (02), às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte.