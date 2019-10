Vila Nova e Criciúma ficam no empate e permanecem na parte inferior da tabela

O Vila Nova recebeu o Criciúma nesta terça-feira (01), no Serra Dourada. A partida foi válida pela 26ª rodada da Série B e terminou empatada em 1 a 1. Wesley Matos abriu o placar para o time da casa e Thales deixou tudo igual em cinco minutos.

O Tigre teve a primeira grande chance aos 21', com Marlon. O lateral-esquerdo invadiu a área e chutou para o gol. O goleiro Rafael Santos fez boa defesa. O Vila Nova assustou aos 24'. Após cruzamento na área, Sandro quase mandou de cabeça contra o próprio patrimônio.

Já aos 37' o time da casa quase abriu o placar, com Alan Mineiro. O meia chutou do meio de campo e o goleiro Luiz defendeu sem problemas. O jogo seguiu lá e cá e aos 43' foi a vez dos visitantes quase chegarem ao gol. Após cruzamento, Léo Gamalho mandou de calcanhar e quase marcou um golaço. Rafael Santos salvou mais uma.

Os gols da partida saíram no início da segunda etapa. Aos cinco minutos, o Vila saiu na frente com Wesley Matos. Alan Mineiro cobrou escanteio e o zagueiro cabeceou para o gol. A vitória parcial durou pouco, pois aos 10' o time catarinense empatou, com Thales. O zagueiro marcou também de cabeça após cobrança de falta.

E teve a chance da virada aos 17', com Sandro. O zagueiro aproveitou o cruzamento na área e cabeceou. No entanto, acabou mandando para fora. No lance seguinte, a equipe goiana chegou com Alan Mineiro de novo. O meia bateu de primeira para o gol e a bola explodiu na zaga.

Já no final da partida o zagueiro Wesley Matos quase marcou de novo. Aos 37', o jogador cabeceou para o gol, mas a bola foi para fora. O último lance de perigo foi aos 49', quando Reis arriscou de fora da área. Novamente a bola foi para fora e a igualdade no placar permaneceu.

Como ficam

Com o resultado, o Vila Nova chegou 29 pontos, mas permanece próximo da zona de rebaixamento, na 15ª posição. Já o Criciúma permanece na 17ª posição, já na zona da degola, com 27 pontos.

O próximo compromisso do Vila é segunda-feira (07), contra o São Bento. A partida será no estádio Walter Ribeiro, às 20h. O Criciúma recebe o Brasil de Pelotas, no Heriberto Hülse, na terça-feira (08), às 20h30. As partidas são válidas pela 27ª rodada da competição.