Argel Fucks recusa proposta do Ceará e permanece como treinador no CSA

O técnico Argel Fucks permanece como treinador do CSA. A informação partiu primeiro por parte do Presidente do Conselho Deliberativo, Raimundo Tavares, e, minutos depois, foi confirmada pelo próprio presidente do clube, Rafael Tenório, bem como por meio de nota oficial divulgada no site da equipe azulina. Argel recebeu proposta do Ceará para comandar a equipe após a diretoria cearense ter demitido Enderson Moreira na tarde desta terça-feira (1º).

O primeiro nome a ser especulado no Alvinegro de Porangabuçu foi Lisca, demitido no último mês de abril, após o vice-campeonato cearense. Apesar de continuar estimado pelo presidente do Ceará, Robinson de Castro, alguns dirigentes e jogadores não gostaram e pediram para a negociação não avançar. A torcida do Vozão também fez campanha nas redes sociais na mesma toada, contra o retorno de Lisca. Desde então, dois nomes entraram na rota. O primeiro foi de Argel Fucks. Informações não confirmadas dão conta de que a proposta continha vencimentos salariais mais que o dobro do que o treinador recebe no Azulão do Mutange.

A diretoria do CSA se reuniu na tarde desta quarta-feira (2) com Argel e a decisão foi confirmada por volta das 16 horas ao jornalista Denison Roma, do Globo Esporte AL, por parte de Raimundo Tavares. “Ele continua e vai comandar o treino”. Em seguida, uma nota oficial e um vídeo curto do presidente Rafael Tenório reforçaram a permanência do treinador azulino. Anteriormente não havia multa rescisória. Argel sairia se quisesse. Agora, o técnico teve contrato renovado até dezembro de 2020. Rafael Tenório mostrou insatisfação com a atitude de Robinson de Castro de procurar alguém que estivesse empregado.

“Eu já soltei um áudio no grupo de mensagem de todos os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e citei como exemplo a postura do Cruzeiro na contratação do técnico Rogério Ceni. Aqui no CSA, nós somos totalmente contrários à contratação de um profissional técnico que já esteja empregado. Desde o início desta gestão, nunca contratamos um técnico que já estivesse empregado. Foi assim com Oliveira Canindé, com Ney da Matta, com Flávio Araújo, com Marcelo Cabo e agora com Argel”, disse o mandatário.

Em nota oficial, o clube informou que a renovação de contrato com o comandante azulino vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Antes, o vínculo tinha duração até o final da Série A deste ano, por volta do início do vindouro mês de dezembro.

“A direção do Centro Sportivo Alagoano acertou a renovação de contrato do técnico Argel Fucks. O novo vínculo é até 31 de dezembro de 2020. A reunião com o comandante técnico contou com a presença do Presidente Executivo Rafael Tenório, o Presidente do Conselho Deliberativo, Raimundo Tavares, e Fabiano Melo, Diretor Executivo de Futebol. Argel Fucks chegou ao Azulão no início de julho e comandou a arrancada do clube no Brasileirão. O pensamento do clube agora é no jogo contra o Avaí, domingo (6), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro”, publicou.

Argel Fucks chegou há três meses no Azulão do Mutange para substituir Marcelo Cabo. Comandou o clube em 13 partidas oficiais do Campeonato Brasileiro da Série A 2019 e um amistoso contra o Sport. Nos 14 confrontos, foram três vitórias, cinco empates e seis derrotas. Nesse ínterim, teve um áudio divulgado que explicava a deficiência na estrutura e na montagem do elenco, e teve o apoio da torcida não apenas por esse áudio, mas pelo fato da equipe ter as chances de escapar do rebaixamento mais elevadas.

Com sua permanência, o elenco continua em preparação para o importante duelo contra o Avaí, programado para às 19 horas do domingo (6), válido pela 23ª rodada do Brasileirão e a ser realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.