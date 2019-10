Ao exaltar domínio do Flamengo, Rafinha comenta: "Merecemos a vitória"

Não faltou tensão no jogo de ida entre Grêmio e Flamengo! Na noite desta quarta-feira (02), o placar não fez a felicidade nem dos flamenguistas nem dos gremistas pela semifinal de Libertadores. O 1 a 1 em Porto Alegre fez com que tudo ficasse em cima duro até o jogo de volta, no Maracanã. Rafinha compartilha essa ideia.

Depois do jogo, o lateral-direito do Rubro-Negro contou que seu time foi o melhor o campo e que merecia sair com a vitória. Em entrevista à Rede Globo, Rafinha também falou que não tem nada decidido.

"Frustração não porque a gente jogou contra uma grande equipe. Merecemos a vitória, dominamos o jogo todo. Segundo tempo, é claro que ele vinham para cima. Criamos várias chances de gol. Triste por ter tomado o gol. Agora é decidir no Maracanã. A equipe está de parabéns. Não é fácil jogar aqui [...] uma partida maravilhosa."

Agora, no jogo de volta, um empate em 0 a 0 dá a vaga na final ao Flamengo. 1 a 1 leva para os pênaltis. Qualquer empate com gols acima ou igual a 2 a 2 põe o Grêmio na decisão. No entanto, até o segundo jogo, ainda faltam 19 dias para a quarta-feira (23), às 21h30, no Rio de Janeiro.