Everton Ribeiro explica sequência em lance de Filipe Luís: "Não vi que tinha caído"

Na primeira semifinal entre Grêmio e Flamengo, ninguém saiu vencedor de Porto Alegre: empate em 1 a 1 na ida de semifinal de Libertadores. Após abrir o placar com Bruno Henrique, o gol de empate do time gaúcho saiu com Filipe Luís caído no ataque e em seguida Everton Ribeiro não jogou a bola para lateral. O que gerou certa polêmica.

Depois do jogo, o camisa 7 flamenguista explicou o lance e admitiu que não viu o companheiro precisando de atendimento médico.

"Tinha mais gente da nossa equipe, foi uma bola roubada, e quando caiu no meu pé não vi que tinha caído e machucado. Fiquei esperando alguém para tocar, infelizmente não deu continuidade. O juiz poderia ter parado, estava bem colocado, como parou no primeiro tempo em jogada semelhante. Se eu tivesse visto, teria colocado para fora."

Também na zona mista da Arena do Grêmio, Filipe Luís foi breve na hora de comentar o lance e não quis entrar em polêmica.

"Sou a favor do fair play. É uma decisão deles, e acabaram fazendo o gol. É do futebol. Eles escolheram não fazer, mas cada um tem o direito de fazer."

O lateral-esquerdo flamenguista foi substituído aos 44 minutos do segundo tempo com uma entorse no joelho esquerdo. Filipe Luís vai ser reavaliado nesta quinta-feira (03), mas já é dúvida para o jogo diante da Chapecoense, no próximo domingo (06), em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro.