Vitória sai na frente, mas Sport consegue empate no final pela Série B

Em partida movimentada até os últimos minutos, Vitória e Sport jogaram pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e ficaram no empate por 2 a 2, nesta quinta-feira (03), na Arena Fonte, em Salvador.

O time baiano abriu 2 a 0, com Anselmo Ramon no primeiro tempo e Wesley, no segundo. A equipe comandada por Guto Ferreira reagiu na partida e conseguiu o empate no segundo tempo. Guilherme fez o primeiro, aos 16 minutos e Pedro Carmona, aos 48.

Com o empate, o Sport continua na terceira colocação com 45 pontos, sete a mais que o América-MG, primeiro time fora do G-4. O Vitória perdeu a chance de encostar no Londrina, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O time comandado por Geninho ocupa a 18ª colocação com 26 pontos.

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (07), às 20h, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Vitória joga na terça-feira (08), às 20h30, contra o Oeste, no Barradão.