Bragantino vence São Bento fora de casa e dispara na liderança da Segundona

Pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino visitou o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro. Com um show de Claudinho, que fez um hat-trick, o Braga venceu o São Bento por 3 a 0.

Com o resultado o Bragantino disparou na liderança, com 54 pontos, nove na frente do Atlético Goianiense. Já o São bento está afundado na zona de rebaixamento, com 24 pontos, quatro atrás do Londrina, que é o primeiro fora da zona da degola.

Mais uma vitória do Braga

A primeira chance de perigo da partida foi aos 16 minutos, onde Dudu Vieira arrancou pela direita e conseguiu tocar para Fernandes, dentro da área, que bateu no canto do goleiro Renan Rocha, que jogou a bola para fora.

Aos 43 minutos, em uma falta da intermediária, Claudinho bateu muito forte e a bola pingou antes de chegar em Renan, que foi enganado pelo subir da bola e sofreu o gol! No apagar das luzes da primeira etapa, o Bragantino abriu o placar.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Roberson brigou pela bola dentro da área e a ganhou, saindo para a direita. O meio campista cruzou para Ytalo, que cabeceou pro chão e viu a bola passar raspando a trave direita de Renan.

Dois minutos depois, Claudinho ampliava o placar para o Braga! Ytalo conseguiu a jogada pelo meio e tocou para Roberson. O meia devolveu para Ytalo dentro da área, que arrumou para Claudinho chegar batendo, cruzado, para vencer Renan e fazer a bola morrer no fundo das redes!

Aos 26, Mansur testou de longe e obrigou Julio Cesar a defender a bola que ia muito forte na direção das redes! Cinco minutos depois Robinho entrou na área pela direita e foi derrubado pelo mesmo Mansur, fazendo o pênalti para o Braga.

Claudinho foi para a bola com muita calma e bateu rasteiro no canto direito de Renan, que nem pulou na bola. Claudinho fez o seu terceiro gol na partida!

O São Bento volta aos gramados na próxima segunda-feira (7), às 20h, quando recebe o Vila Nova. Já o Bragantino viaja para enfrentar o América Mineiro, na próxima terça-feira (8), às 21h30. Ambos os jogos são válidos pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão.