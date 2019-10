De técnico novo e visando se afastar do Z-4, Ceará recebe Goiás no Castelão

Visando se afastar da zona mais perigosa do Campeonato Brasileiro da Série A, o Ceará recebe o Goiás neste domingo (06), às 16h, no Castelão, em partida válida pela 24° rodada. O técnico Adilson Batista fará sua estreia no comando do clube cearense.

Atenção

Com 23 pontos e seis vitórias, o Ceará ocupa a 15° colocação da Série A. O sinal de alerta já está ligado no alvinegro cearense, que precisa vencer o Goiás para se fastar do Z-4. Hoje a diferença para o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona do rebaixamento é de apenas quatro pontos.

Adilson Batista não deve fazer grandes mudanças na escalação do Vovô. O atacante Leandro Carvalho volta ao time, após cumprir suspensão automática.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Leandro Carvalho, Lima, Felippe Cardoso.

Vôos maiores

Neste momento, o Goiás ocupa a 11° colocação com 30 pontos e nove vitórias. Em caso de vitória, o Esmeraldino pode abrir mais vantagem em relação ao Z-4 e se firmar de vez na briga por vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Para o confronto contra, Ney Franco fez apenas uma mudança. Jefferson será titular na vaga de Alan Ruschel na lateral-esquerda.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Jefferson; Gilberto, Yago Felipe, Léo Sena; Michael, Rafael Moura, Leandro Barcia.