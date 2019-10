Botafogo-SP goleia Ponte Preta e entra no G-4 da Série B

Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentaram neste sábado (05), no estádio Santa Cruz. A partida foi válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Pantera atropelou a Macaca e venceu por 4 a 1. Marlon Freitas, duas vezes, Murilo Henrique e Dodô marcaram os gols da vitória. Roger descontou para a Ponte.

O time da casa abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com Marlon Freitas. Pará tocou para o volante, que invadiu a área e mandou para o fundo das redes de Ivan. E o jogador tentou ampliar aos cinco, após receber o passe, e chutou. No entanto, a bola foi por cima do gol.

A Ponte chegou aos 13' e Bruno Moraes quase mandou contra o próprio patrimônio ao tentar cortar o cruzamento de Renato Cajá. Na sequência, em cobrança de escanteio, a bola ficou com Júlio César, que afastou o perigo.

Aos 16', a equipe da casa ampliou, com Murilo Henrique. Em contra-ataque, o atacante recebeu o passe e, livre, chutou para o gol e aumentou a vantagem do Botafogo. A Macaca tentou a reação aos 19', em cobrança de falta. Mas Renato Cajá acabou batendo na barreira.

O meia da Ponte ainda tentou novamente aos 42', em outra cobrança de falta. Cajá bateu direto e a bola passou perto do gol de Darley. No minuto seguinte, a Macaca chegou de novo, dessa vez com Renan Fonseca. Após escanteio, o goleiro Darley saiu errado e o zagueiro quase diminuiu para os visitantes.

Mas nos acréscimos foi o Pantera que chegou ao terceiro gol. Aos 45', o árbitro marcou pênalti para a equipe após Roger puxar Marlon Freitas na área. O próprio volante cobrou a penalidade e marcou seu segundo gol na partida.

No segundo tempo, aos três minutos, foi a Macaca que quase marcou. O meia Dadá recebeu o passe e chutou para o gol. Darley fez ótima defesa e evitou que a Ponte marcasse o primeiro. E aos nove o time da casa tentou ampliar com Bruno Moraes. Dodô tocou para o atacante, que errou o passe e mandou longe do gol.

Aos 20', a Ponte diminuiu, de pênalti. Pablo derrubou Dadá na área e a arbitragem marcou a penalidade. Roger cobrou e diminuiu para os visitantes. E aos 23' assustou com o meia que sofreu o pênalti. Dadá cobrou falta e Darley mandou para escanteio.

Apesar da pressão da Macaca, foram os donos da casa que marcaram mais um. Em contra-ataque aos 25', Leonan tocou para Dodô, que marcou o quarto gol da equipe na partida. E quase chegaram ao quinto, aos 32', com o lateral-esquerdo Leonan, que chutou para o gol. Mas mandou para fora.

Com o resultado, o Pantera chegou aos 39 pontos e subiu para a quarta posição na tabela, na zona de classificação para a Série A. Já a Macaca permanece com 35 pontos, na décima colocação.

O próximo compromisso do Botafogo-SP é contra o Figueirense, na terça-feira (08). A partida será no estádio Santa Cruz, às 19h15. No mesmo dia, a Ponte Preta recebe o Londrina, no Moisés Lucarelli, às 21h30. As partidas são válidas pela 27ª rodada da competição.