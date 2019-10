Após gol no clássico, Jenison destaca resultado em casa: "A gente precisava dessa vitória"

Em uma Vila Capanema com mais de 11 mil pessoas, Paraná e Coritiba se enfrentaram neste sábado, pela 26ª rodada da Série B. No último Paratiba do ano, foi o Paraná que saiu vitorioso. Com o resultado de 2 a 0, o tricolor está agora a um ponto de entrar no G4. Os gols foram marcados por Jenison e Bruno Rodrigues.

Após dois meses, os Paranistas voltaram a vencer em casa e com grande estilo. Com apoio de sua torcida, os tricolores venceram a equipe do Coritiba e ultrapassando o rival na tabela. Após a partida, Jenison comentou sobre a vitória e o pênalti sofrido pelo camisa 9.

“O time estava focado. A gente precisava muito dessa vitória. Tirar esse jejum de vitória dentro de casa, a gente sabe da nossa capacidade. O Bruno foi muito feliz, teve personalidade. Ele estava merecendo, é um menino que gosto. O nosso time é assim, unido e eu tenho certeza que vamos conseguir grandes coisas.”

Autor do gol de pênalti, que deu números finais a partida, Bruno Rodrigues citou a confiança antes cobrar.

“Quando fiz o gol eu chorei, mas é um choro de felicidade. Não era nem eu que batia o pênalti, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tenho muita personalidade, muita confiança em mim. O Vitinho (cobrador oficial) me deu toda a liberdade, eu nem estava na lista, mas eu sabia que ia fazer o gol.”

E agora?

Precisando voltar a vencer no campeonato para não se distanciar do G4, o Coritiba entra em campo na próxima terça-feira (08), em casa, contra a equipe do Guarani, às 19:15. No mesmo dia e horário, o Paraná terá mais um clássico pela frente. O tricolor enfrenta fora de casa, a equipe do Operário-PR.