Em duelo de tricolores, São Paulo recebe Fortaleza no Pacaembu

Neste sábado, o São Paulo recebe o Fortaleza no Estádio do Pacaembu, às 17h, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tricolor paulista precisa da vitória para se reaproximar do G-4. Com 36 pontos, o time ocupa a 7ª posição na tabela e deposita suas esperanças em Fernando Diniz, que tenta sua primeira vitória frente ao clube.

O Fortaleza, por outro lado, aposta na volta de Rogério Ceni para se distanciar do Z-4. O treinador está de volta ao time nordestino, após ser demitido do Cruzeiro, e busca surpreender fora de casa em seu reencontro com o São Paulo.

São Paulo busca se reaproximar do G-4

Em sua estreia no Morumbi, Fernando Diniz vai em busca de sua 1ª vitória à frente do São Paulo. Para isso, o tricolor paulista encerrou, nesta sexta-feira, sua preparação para o duelo contra o Vasco.

Durante as atividades, os jogadores tiveram um treino coletivo e aprimoraram jogadas de bola parada. Porém, o novo comandante fez mistério com relação aos titulares que vão à campo no sábado.

Apesar do suspense, Alexandre Pato não deve ser relacionado para o jogo. O atacante se recupera de um estiramento na coxa direita e deve seguir mais um tempo fora dos gramados.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Antony, Daniel Alves, Hernanes e Tchê Tchê; Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Com Rogério de volta, Fortaleza tenta surpreender

Rogério Ceni terá uma tarde especial neste sábado. O treinador está de volta ao comando do Fortaleza e logo de cara enfrenta seu antigo clube, o São Paulo.

Buscando surpreender os paulistas, o comandante manteve em segredo a escalação para o duelo. A única baixa dos nordestinos será Felipe Alves, que se recupera de lesão na coxa esquerda. Romarinho segue como dúvida e também pode não ser relacionado para a partida.

Assim, Ceni pode manter o esquema tático, com quatro atacantes, ou colocar mais um meia entre os titulares. Se optar pela primeira opção, André Luiz deve ficar com a vaga. Caso escolha preencher o meio-campo, Mariano Vázquez e Matheus Vargas são os favoritos para a posição.

Provável escalação do Fortaleza: Boeck; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Juninho e Felipe; Edinho, Wellington Paulista, André Luís e Osvaldo. Técnico: Rogério Ceni.