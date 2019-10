Rodrigo Santana aprova Atlético com três zagueiros em empate com Palmeiras: “Poderíamos ter saído com a vitória”

O Atlético-MG conseguiu surpreender todos que foram no Estádio Allianz Parque na tarde deste domingo (06), e empatou com o Palmeiras por 1 a 1, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme o técnico Rodrigo Santana, em entrevista coletiva após o fim da partida, o resultado 'satisfez' o grupo.

“A gente veio aqui para segurar o Palmeiras. Nossa proposta era se defender e sair em contra-ataque. Primeiro tempo tivemos as melhores chance de gol... houve até um lance que teria sido pênalti, mas o VAR não foi consultado. A gente sai com uma sensação de até que poderíamos ter saído com a vitória, apesar da pressão do final. Acredito que esse 1 ponto foi muito válido aqui”, afirmou.

Após a derrota para o Vasco, na última rodada, a comissão técnica do Atlético-MG se viu em uma situação complicada para somar pontos na sequência do campeonato, visto que os adversários seriam Palmeiras, Flamengo e Grêmio, líderes da competição. Com isso, o treinador do Galo resolveu lançar uma formação diferente, com três zagueiros, e revelou que gostou do que viu, apesar do pouco tempo de preparação.

“Foi até surpreendente, porque eu tive só dois dias para treinar. Não é fácil vir aqui e se defender noventa minutos. Estou muito satisfeito, parabenizei todos no vestiário e esperamos treinar mais para ficar mais eficiente", disse.

Bastante criticado em relação às substituições, contra o Palmeiras não foi diferente. Mais uma vez, a torcida protestou após Rodrigo chamar o ponta Maicon Bolt do banco de reservas, para entrar no lugar de Luan.

“Perdemos jogadores que jogam por fora do campo, como por exemplo, o Yimmi Chará (lesionado). O Bolt entrou em um jogo muito quente, fora de casa, sente um pouquinho, mas ele foi eficiente na marcação. A falta de ritmo e entrar em um jogo quente não é fácil. Quem joga sabe o quanto é difícil”, finalizou.

O alvinegro tem agora mais uma pedreira pela frente. Na próxima quinta-feira (10), a equipe joga contra o Flamengo, às 20h, no Estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.