Marcão enaltece jogadores e comemora duas vitórias seguidas: “Outros bons resultados virão”

Pela primeira vez como técnico efetivado do Fluminense, Marcão saiu vencedor mais uma vez e seu time venceu pela segunda vez seguida no Campeonato Brasileiro.

Pela 23ª rodada o Tricolor enfrentou o Botafogo no estádio Nilton Santos e venceu por 1 a 0, gol do colombiano Yony González. Após a partida o treinador falou sobre a postura dos jogadores e a importância de vencer duas partidas seguidas no campeonato.

"Temos que enaltecer a entrega de todos os jogadores, do staff. Todo mundo, até o torcedor entendeu o momento de dificuldade e abraçou. Conseguir duas vitórias no campeonato é muito importante. Vamos dar sequência ao trabalho, ao espírito e à entrega. É só o começo. Se a equipe mantiver esse espírito, outros bons resultados virão."

Marcão também comentou sobre Yony e as chances perdidas na partida.

"O rendimento dele melhorou. Ele sentiu uma dificuldade, conversou comigo e procuramos ajudar, deixar mais perto do gol adversário. Ele tem uma excelente movimentação. Está mais leve, animado, feliz. Estamos vendo o Yony que começamos a ver lá atrás. Tem que manter a sequência e a motivação."

"Nossa equipe teve transição muito rápida, conseguimos fazer. Mas o Botafogo nos apertou e abrimos espaço. Fico feliz porque conseguimos chegar no gol do Botafogo, mas não transformamos tudo em gol. Vamos treinar para melhorar na próxima oportunidade."

Na próxima rodada o Flu vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, de Abel Braga e o técnico Marcão comentou sobre enfrentar seu amigo e sobre os desfalques de Allan e Caio Henrique.

"Faltam palavras para falar sobre a pessoa, o amigo. Vai ser um jogo muito difícil para nós. O Cruzeiro está em uma condição de recuperação, como o Fluminense. Vai ser decidido nos detalhes. Temos que manter a energia e o nível de jogo da nossa equipe. Queremos tirar pontos do Cruzeiro. Nossa equipe está pronta para fazer um bom jogo."

"Vamos começar a pensar nessa situação. Perdemos jogadores importantes em uma sequência boa. Vamos mexer os botões para formar a melhor equipe. Temos um grupo bom, muito bem treinado. Quem entrar vai suprir essa ausência."

Para finalizar, o ex-volante ainda falou sobre o estilo de jogo ofensivo e sobre a parte defensiva do time no jogo de hoje.

"A equipe do Fluminense já tinha um DNA, jogava assim há sete ou oito meses. É uma forma do Fernando, de posse de bola e transições importantes. A forma que eles estão jogando foi após uma conversa com o grupo sincera e transparente. Gosto da maneira que o Fluminense joga. Traz uma dificuldade para o adversário. Vamos manter dessa forma, uma equipe corajosa. Não temos que ter medo de jogar."

"Em um jogo dessa dimensão, um clássico, em algum momento eles vão chegar no nosso gol. O importante é que temos um goleiro preparado para fazer essas grandes defesas. Nossa zaga foi muito bem, se ajudou. Vamos enaltecer o trabalho deles e de todo o grupo. Tivemos maior posse de bola, colocamos a bola no chão. Na hora de sofrer, podemos contar com um grande goleiro."