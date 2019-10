Londrina encerra jejum, supera Cuiabá fora de casa e respira na luta contra rebaixamento

Na remontada para evitar um surpreendente rebaixamento, comparado ao que foi visto anos atrás com campanhas bem-sucedidas que quase garantiram o acesso à elite, o Londrina conquistou um excelente resultado na noite deste sábado (5). Diante do Cuiabá, a equipe paranaense venceu por 1 a 0, com gol marcado por Léo Passos. O jogo foi realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019.

Não foi uma vitória qualquer. O Tubarão conquistou um triunfo fora de casa, o que não acontecia desde a sexta rodada, além de encerrar uma sequência de três derrotas seguidas que o deixaram imersos na parte inferior da tabela de classificação. Como brinde, acabou com o histórico de sete jogos do Dourado sem perder diante da torcida. Na tabela de classificação, o LEC soma 31 pontos e está no 15º lugar, enquanto os mato-grossenses desperdiçaram chance de colar ainda mais no G-4 e permanecem com 35 pontos, mas no 11º posto.

As equipes já voltam a entrar em campo na próxima terça-feira (8). Às 20h30, o Cuiabá vai enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Londrina segue a sequência de partidas fora de casa e irá medir forças contra a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Foto: Divulgação/Cuiabá EC

Primeiro tempo bem movimentado

A partida foi de intensa busca pela vitória. As equipes tiveram boas chances de balançarem as redes e construírem seus resultados de acordo com suas estratégias. A primeira boa chance veio com o Londrina aos seis minutos, quando Juninho cruzou na área e Paulinho Moccelin não teve a precisão de mandar para o gol adversário. A resposta veio momentos depois. Em cobrança de escanteio executada por Paulinho, Hélder Maciel cabeceou com liberdade e a bola tirou tinta do travessão.

O Dourado teve duas chances que novamente passaram muito perto do gol. Na primeira, jogada individual de Jean Patrick e chute forte. Na segunda, cruzamento de Toty e Felipe Marques apareceu. Assustou, mas não marcou. Não bastasse o infortúnio em não marcar, o lance determinante para a construção da partida veio na jogada seguinte. Dentro da área, Toty derrubou Léo Passos ao chegar atrasado e cometeu penalidade máxima marcada pela arbitragem. Na cobrança, o próprio Léo Passos cobrou no canto oposto ao goleiro Victor Souza.

Foto: Divulgação/Cuiabá EC

Segundo tempo mais travado, faltou pontaria ao Cuiabá

Na etapa inicial, os donos da casa trocaram mais passes e tiveram mais posse de bola, mas faltou a precisão, a pontaria. No segundo tempo, o Londrina se fechou mais e tinha como maior preocupação garantir a vitória a todo o custo. Com isso, o Cuiabá continuou por mais tempo com a pelota nos pés, mas não impôs a forte pressão esperada justamente pela estratégia oponente.

Aos cinco minutos, Gilmar recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas o goleiro César defendeu. Uma outra chance apareceu apenas aos 23 em lance de bola parada, quando Paulinho cobrou falta com muita categoria e o arqueiro do Londrina se esticou todo para evitar o empate com a ponta dos dedos. Em nova tentativa de falta, o mesmo jogador tentou ainda com mais capricho, porém, a trave impediu. Na reta final, Lucas Braga percebeu Jean Patrick sozinho na área. Cruzou, mas o volante cabeceou todo desajeitado e perdeu a chance.