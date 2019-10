Na busca por novo treinador, Botafogo faz contato por Alberto Valentim

Sem treinador desde domingo (7), quando Eduardo Barroca foi desligado do cargo após a sequência negativa de quatro derrotas consecutivas, o Botafogo está no mercado em busca de um novo comandante para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Presidente do Avaí, Francisco José Battistotti, o Glorioso foi atrás de Alberto Valentim.

A informação divulgada pela Rádio Brasil afirma que o contato partiu por meio do gerente de futebol Anderson Barros. De acordo com o presidente do Leão, o dirigente ligou para o mesmo e perguntou sobre a situação do treinador. Com contrato até ao final do Brasileirão e já apalavrado para 2020, Francisco foi breve: "Não tem problema algum, é só pagar a multa e leva", em entrevista ao Lance.

Apesar do contato, até o momento não há indícios de que o Botafogo irá avançar às tratativas, visto que o clube teria de pagar a multa rescisória para ter o treinador. Alberto Valentim esteve à frente do alvinegro em 2018. Na época, foram quatro meses no comando da equipe, quando em junho, o próprio técnico pediu demissão para ir ao Pyrâmidis, do Egito.

No momento Valentim está comandando o Avaí, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos, o time catarinense só é melhor que a Chapecoense.

O próximo desafio do Botafogo será nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Goiás, pela 24ª rodada do Brasileirão. Nesta partida, o Glorioso será comandado de maneira interina por Bruno Lazaroni.