Pressionado, Coritiba recebe o Guarani no Couto Pereira

O Coritiba recebe a equipe do Guarani nesta terça-feira (8), às 19h15, no Couto Pereira, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Após perder para o rival Paraná, a equipe comandada por Jorginho precisa vencer para não ficar longe do G4, já que está em oitavo, com 37 pontos, dois a menos que o CRB, primeiro clube dentro do grupo de acesso.

Além disso, a equipe ainda está com dois jogos a menos que a maioria das equipes. Do outro lado, o Guarani busca se distanciar ainda mais do Z4, já que está em 14º, com 32 pontos, cinco a mais que o primeiro clube na zona da degola, o São Bento.

Muralha volta à equipe com discurso forte

O técnico do Coritiba, Jorginho, terá a volta do goleiro titular, Muralha, para a partida de logo mais contra o Guarani. Ele cumpriu suspensão na última rodada, diante do Paraná, mas não deixou de opinar no vestiário.



"Precisamos mudar nosso comportamento e atitude para ter aquela intensidade, fazer algo diferente. Só depende de nós, com muita seriedade e cabeça boa. Amanhã (terça) tem jogo e vamos mudar a história novamente", disse.

Após a derrota para o rival, os atletas se reuniram com o técnico Jorginho e o executivo de futebol, Rodrigo Pastana, no CT da Graciosa, para tratar de algumas polêmicas envolvendo o elenco. A primeira foi a presença de alguns jogadores em um show de música sertaneja logo após a derrota para o Paraná, que gerou revolta entre os torcedores. A equipe se comprometeu em reverter a situação atual da equipe.



"É uma situação interna. Ontem teve uma conversa muito séria e foi resolvido entre nós. Vamos receber críticas sim, não só por causa da derrota para o clássico, mas pelo acontecimento que houve depois. Estão todos comprometidos e cabe a nós mudar a situação - completou", completou Muralha.

Dentro de campo, além do retorno de Muralha, Jorginho poderá contar com um outro reforço: Nathan Ribeiro. Em caso de estreia do zagueiro, Romércio deve sair da equipe. Rafinha deve começar no banco após te iniciado contra o Paraná.

O Coxa deve jogar com: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio (Nathan Ribeiro), Sabino e Patrick Brey; Matheus Sales, Juan Alano, Giovanni, Robson e Kelvin; Rodrigão.

Guarani treina no CT do Athletico e fecha preparação para a partida

Esta segunda-feira (8) marcou o último treino da equipe paulista para a partida diante do Coritiba. O time comandado por Thiago Carpini fez a atividade no CT do Caju, do Athletico, rival do Coxa.



A equipe que saiu vitoriosa da rachão foi: Ricardinho, Bruno Silva, Ferreira, Diego Giaretta, Arthur Rezende, Luiz Gustavo, Davó, Vitor Feijão, Deivid, Michel Douglas e Thallyson

Neste momento, o Bugre realiza a última atividade, no CT do Caju, visando o confronto de amanhã, contra o Coritiba, às 19h15, no Couto Pereira. #DiadoBugre pic.twitter.com/Zlx0ZSoszd — Guarani FC (@oficialguarani) October 7, 2019

Porém, a escalação, como de costume, é um mistério, já que a equipe não costuma divulgar a lista de relacionados para as partidas. A única certeza é de que o time terá duas ausências: o volante Igor Henrique, machucado, e o meia Lucas Crispim, suspenso por três cartões amarelos.

Um provável Guarani tem: Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid, Felipe Guedes (Ricardinho), Arthur Rezende e Filipe Cirne; Davó e Michel Douglas.