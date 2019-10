São Bento vence Vila Nova e fica próximo de deixar Z-4 da Série B

São Bento e Vila Nova se enfrentaram nesta segunda-feira (07), no estádio Walter Ribeiro. A partida foi válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bentão venceu por 3 a 1. Guilherme Romão, Minho e Zé Roberto marcaram os gols da vitória. Bruno Mezenga, de falta, descontou para o Tigre no final da partida.

O São Bento abriu o placar aos oito minutos de jogo, Guilherme Romão. Após cruzamento na área, o lateral esquerdo chutou para o gol e colocou o time da casa na frente. Aos 16', o Tigre tentou responder, com Ramon. Mas o chute de longe foi fraco e o goleiro Renan Rocha fez a defesa.

Não demorou muito para o Bentão ampliar. Aos 21' chegou ao segundo gol com Minho. O atacante recebeu o passe de Zé Roberto e mandou para o fundo das redes. Foi o segundo gol do jogador na competição.

Com 30 minutos de jogo, saiu o terceiro gol dos donos da casa. Marcos Martins cruzou na área e o atacante Zé Roberto chutou para o gol. E o quarto quase saiu aos 42', em cobrança de falta. No entanto, o meia Rodolfo chutou por cima do gol.

Foi com o meia que o São Bento teve a primeira grande chance do segundo tempo, aos dez minutos. Minho cruzou e Rodolfo chutou para o gol, mas a bola foi pelo lado de fora da rede. E no minuto seguinte o Vila tentou diminuir, com Alan Mineiro. O meia chutou e o goleiro mandou para escanteio.

Mesmo com ampla vantagem, o time da casa continuou no ataque. Aos 22', Vinícius Kiss recebeu o cruzamento e cabeceou. A bola passou muito perto do gol. Os visitantes só conseguiram marcar o gol aos 38', com Bruno Mezenga. O atacante cobrou falta e mandou direto para as redes.

Com a vitória, o São Bento chegou aos 27 pontos, mas ainda permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição. Já o Vila se manteve em 16º lugar, com 29 pontos.

O próximo compromisso do Bentão é contra o Sport, na Ilha do Retiro. A partida será na sexta-feira (11), às 19h15. No mesmo dia e horário, o Tigre recebe o Atlético-GO no Serra Dourada. As partidas são válidas pela 28ª rodada da competição.