América-MG supera líder Bragantino e entra no G-4 da Série B

O América-MG não se intimidou diante do líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Em seus domínios, o Coelho conquistou a quarta vitória consecutiva ao bater o Bragantino por 2 a 0, na Arena Independência, pela 27ª rodada. Os gols foram marcados por Ricardo Silva e Júnior Viçosa.

Com o resultado, o Alviverde tem 41 pontos e conquistou o quarto lugar, devido ao empate do Botafogo-SP. Já o Braga ganhou uma marca nada boa: soma uma derrota nas últimas cinco partidas. No entanto, para a alegria do Alvinegro, isso não mudou nada para o primeiro colocado, que possui 54.

Logo do começo da partida, os comandados de Felipe Conceição chegaram assustando o Alvinegro de Bragança. Leandro Silva recebeu de Juninho e emendou um voleio, que saiu pela linha de fundo. De olho na resposta, o visitante apareceu aos 16, mas faltou pontaria. Ytalo pegou rebate da zaga mineira, arrematou e mandou por cima da meta de Airton.

O time da casa quase abriu o placar devido uma lambança da defesa paulista. Aos 31', Júlio Cesa e Ligger se atrapalharam. Na sequência, Matheusinho recuperou a posse da bola e cruzou na medida para Diego Ferreira. Com o gol vazio, o lateral-direito cabeceou mal.

Perto do fim da etapa inicial, Ytalo ficou cara a cara com Airton, porém, Lucas Kal chegou no momento certo e impediu qualquer ação do meia.

Após um primeiro tempo aberto, o Coelho voltou com tudo para a etapa final e marcou aos 5'. João Paulo cobrou falta, Júlio César afastou. Ricardo Silva pegou o rebote e colocou dentro das redes. Visando ampliar o resultado, os mandantes partiram para cima e tiveram duas oportunidades: uma fora e a outra parou no goleiro Júlio César.

Aos 21', Claudinho tentou diminuir o prejuízo do Braga. Em bola alçada na área, Leandro Silva tirou de cabeça, mas acabou dando belo passe para o Alvinegro. Então, o atacante bateu forte de primeiro no cantinho direito, Airton pulou e salvou o América.

Cinco minutos depois, o Coelho envolveu o visitante. Juninho acionou Júnior Viçosa, que com uma cavadinha fechou a noite para os donos da casa.