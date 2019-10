Flamengo prepara força-tarefa para ter Gabigol e Rodrigo Caio diante do Fortaleza

Próxima parada: Singapura. Do outro lado do mundo estão dois dos principais jogadores do Flamengo nesta temporada, Gabigol e Rodrigo Caio estão servindo a Seleção Brasileira no país asiático e o Rubro-Negro está preparando uma força-tarefa para contar com os jogadores o mais rápido possível.

O Flamengo não poderá contar com os jogadores pelas próximas duas rodadas no Brasileirão: nesta quinta-feira (10), diante do Atlético Mineiro, no Maracanã e contra o Athletico Paranaense, no dia 13 de outubro, às 16 horas, na Arena da Baixada. Neste período, o Rubro-Negro também terá Arrascaeta e Filipe Luís como desfalques, devido a lesões.

Pensando na 26ª rodada, a diretoria carioca planejou uma esquema para contar com os jogadores, que iriam de Singapura direto para Fortaleza, passando por Amsterdã, na Holanda. A partida será no dia 16 de outubro, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Gabigol e Rodrigo chegariam no dia 15, acompanhados por um fisioterapeuta do Clube e começariam a recuperação física ainda nos ares.

Esta é a quinta vez em que Rodrigo Caio é convocado para vestir a Amarelinha. O zagueiro, que foi convocado uma vez em 2016 e outras três vezes em 2017, chegou a ser cotado para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, mas ficou apenas na lista de suplentes.

Gabigol também representou o país por quatro vezes. Em 2016, atuou na mesma partida que Rodrigo, diante do Panamá, e marcou um dos gols da vitória brasileira. No mesmo ano foi convocado para a Copa América Centenário, onde atuou em três jogos e marcou apenas um gol (no 7x1 contra o Haiti).

A Seleção Brasileira enfrentará as seleções de Senegal e Japão nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente. As partidas serão no Estádio Nacional de Singapura, às 9h (horário de Brasília). Os jogadores do Flamengo são cotados para começarem a primeira partida no banco de reservas.