Criciúma empata com Brasil de Pelotas e permanece na zona de rebaixamento

Criciúma e Brasil de Pelotas se enfrentaram nesta terça-feira (08), no Heriberto Hülse. A partida foi válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes ficaram no empate em 2 a 2. Vinícius e Daniel Costa marcaram para o Tigre e Thales, contra, e Washington marcaram para o Xavante.

O time da casa abriu o placar aos sete do primeiro tempo, com Vinícius. Daniel Costa cobrou falta e o atacante desviou para o fundo das redes. E dois minutos depois, tiveram um gol anulado, novamente após jogada de bola parada. O zagueiro Sandro marcou o gol, mas estava em posição irregular e o lance foi anulado.

Aos 10' veio o empate do Brasil, com gol contra do zagueiro Thales. Diogo Oliveira cobrou escanteio e o jogador mandou contra o próprio patrimônio e deixou tudo igual na partida. A virada quase veio aos 17', com Guilherme Queiroz. O atacante chutou e a bola passou muito perto do gol.

Com oportunidades para as duas equipes, aos 20' foi a vez do Tigre chegar, com Léo Gamalho. Ele cabeceou com perigo e quase colocou a equipe a frente no placar de novo. No entanto, foram os visitantes que chegaram ao segundo gol, aos 35', com Washington. Após cruzamento, na área, o volante marcou o gol que virou o placar para o Brasil de Pelotas.

Ao final do primeiro tempo, o Criciúma chegou novamente com Léo Gamalho. Aos 44', o atacante subiu mais que todo mundo e cabeceou para o gol. O goleiro Marcão fez ótima defesa e evitou o empate.

Na segunda etapa, o Tigre foi quem teve a primeira boa oportunidade, aos 12', com Andrew. Marlon cobrou lateral na área e o atacante cabeceou para o gol. Marcão fez a defesa. E o empate veio aos 23', em cobrança de pênalti. Rodrigo Alves derrubou Andrew na área e o árbitro marcou a penalidade. Daniel Costa cobrou e deixou tudo igual no Heriberto Hülse.

Aos 29', o Xavante ficou com um a menos. Ricardo Luz recebeu o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo. Com um a mais, o Criciúma assustou aos 30', com Sandro. Daniel Costa cobrou falta na área e o zagueiro cabeceou por cima do gol.

A pressão dos donos da casa seguiu e aos 37' chegou com Andrew, que recebeu o passe de Reis e mandou para fora de novo. A última grande chance foi aos 48', para os donos da casa. Marlon jogou a bola na área e Andrew desviou. O arqueiro fez mais uma grande defesa e salvou o Xavante. Na sequência, o atacante ainda tentou o ataque novamente, mas dessa vez quem tirou foi Heverton.

Com o resultado, o Criciúma se manteve na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 28 pontos. Já o Brasil de Pelotas ocupa a 12ª posição, com 34 pontos.

O próximo compromisso do Xavante é contra o Botafogo-SP, no Bento de Freitas. A partida será na sexta-feira (11), às 19h15. Já o Tigre enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, no sábado (12), às 16h30. As partidas são válidas pela 28ª rodada da competição.