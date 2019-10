Atlético-GO empata com Cuiabá e perde chance de encostar na liderança

O duelo entre dois clubes que têm como meta principal o acesso à elite do futebol brasileiro deveria ser teoricamente aberto, com os dois times em busca do ataque para sair com a vitória, independentemente do local do jogo. A prática condisse com a teoria, em um dos raros momentos que isso acontece. Na noite desta terça-feira (8), o Atlético-GO recebeu o Cuiabá no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019 e empataram em 1 a 1. Mike abriu o placar para o time da casa, mas Paulinho empatou aos visitantes.

O primeiro tempo foi de pouca finalização. A prioridade do Cuiabá era se fechar e aproveitar os contra-ataques, enquanto o Atlético-GO tinha dificuldades para chegar e se manter no campo ofensivo por não conseguir furar as barreiras do time oponente. Tanto que a primeira finalização ocorreu apenas aos 17 minutos, quando Oliveira resolveu arriscar de fora da área para levar perigo.

A resposta dos mato-grossenses veio logo depois, quando Mateus Anderson recuperou a bola em vacilo de Jonathan e finalizou bem, para a boa defesa do goleiro Maurício Kozlinski. O outro bom momento na primeira etapa resultou na abertura do placar. Aos 39, Jonathan cobrou falta e Mike desviou na trave. No rebote, o próprio atacante cabeceou e marcou depois de nove jogos para colocar o Dragão na frente do placar.

No segundo tempo, o jogo melhorou porque o Cuiabá foi ao ataque para buscar a igualdade no marcador. Os espaços apareceram e os goianos souberam assustar, embora falhassem na pontaria. O Cuiabá chegou primeiro com Léo e obrigou Kozlinski a fazer belíssima defesa. Em seguida, um bombardeio da equipe da casa. Aylon bateu de primeira e mandou por cima da meta. Depois, Nicolas encheu o pé em cobrança de falta e exigiu boa defesa do arqueiro Victor Souza. Em seguida, Mike tentou duas vezes, mas parou no goleiro do Cuiabá. E, na quarta tentativa, Matheuzinho recebeu de Jorginho, bateu de primeira e acertou o travessão.

O saldo de tudo isso foi o gol de empate do Dourado. Anderson Conceição foi derrubado dentro da área por André Castro e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Paulinho igualou e finalizou o placar aos 37 minutos.

Com o resultado, o panorama permaneceu igual ao que era antes do confronto. O Dragão permanece na segunda posição, com 46 pontos, oito atrás do líder Bragantino. Os paulistas foram derrotados e a chance de encurtar a distância em busca do título foi perdida. Do outro lado, o Dourado estacionou no 11º lugar, com 36 pontos, e ainda pode se aproximar de uma vaga para a elite do futebol nacional em 2020 se vencer o jogo a menos que tem em relação aos demais clubes.

As equipes já voltam a entrar em campo na próxima sexta-feira (11). O Atlético-GO encara um clássico estadual contra o Vila Nova às 19h15 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia/GO. Por sua vez, o Cuiabá retorna à Arena Pantanal onde irá medir forças contra o Vitória às 21h30 (20h30, horário local).