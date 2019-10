Lazaroni lembra trabalho de Barroca e comemora fim da seca: "Muito feliz pela vitória"

O Botafogo bateu o Goiás por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Nilton Santos e conquistou a primeira vitória no returno do Campeonato Brasileiro. Responsável por comandar a equipe na partida de hoje, o treinador interino, Bruno Lazaroni, revelou que o objetivo principal para o confronto era recuperar a confiança do seu grupo.

"Eu falei que precisávamos ser o Botafogo dos últimos anos: aplicado, competitivo. Lembrei eles das coisas boas que já fizeram, passei confiança. Quando oscilamos no jogo, a torcida ajudou, fez a diferença. Estou muito feliz pela vitória", contou Lazaroni.

O treinador também aproveitou para dedicar o resultado positivo a Eduardo Barroca, demitido no domingo, após derrota para o Fluminense. Segundo Lazaroni, o mérito da vitória é fruto do trabalho apresentado pelo ex-técnico alvinegro.

"Essa vitória vai muito para o Barroca também, porque não tem nada diferente. A equipe é a que ele montou, as ideias dele. Só precisava resgatar um pouquinho da confiança dos jogadores. Mas é mérito dos jogadores e do trabalho do Barroca."

Por fim, ao ser perguntado sobre a possível chegada de Alberto Valentim no Glorioso, o comandante alvinegro disse não saber de nenhum acordo, mas caso se confirme, irá apoiar a sua chegada.

"Não me passaram nada a respeito disso. Mas se for o nome do Valentim, como as pessoas estão comentando, vou ficar feliz igualmente. Já trabalhei com ele, tenho enorme satisfação, ele é muito capaz. Vou estar junto com ele, assim como estava com o Barroca."

O Botafogo retorna a campo contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 21h, no Estádio do Pacaembu.