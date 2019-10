Com dois gols de Wellington Paulista, Fortaleza bate Chapecoense 

Nessa quarta (09), Fortaleza recebeu Chapecoense, na arena Castelão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal objetivo dos clubes nessa etapa da competição é se manter longe do Z-4, no entanto o tricolor saiu na frente ao golear a Chapecoense, e concluir a partida com vitória de 2 a 0. Com o resultado o Fortaleza sobe para 13ª posição, somando 28 pontos, já o time catarinense permanece no final da tabela com 15 pontos.

Resultado negativo

Mais uma vez o clube catarinense permanece longe de se reerguer na competição, com mais uma derrota fica mais difícil para a chape se afastar da zona de rebaixamento. O primeiro tempo da partida começou sem muita emoção para o clube, com poucas oportunidades, aos 32' lateral esquerda, Roberto desvia da zaga arruma a bola e chuta para o gol, contudo Marcelo Boeck defende bem. O segundo tempo começa bem para o time que parece mais atento ao jogo, reage. Aos 19' em uma cobrança de escanteio Camilo cobra, o volante Elicarlos toca na bola mas bate no chão. Aos 32' o lateral esquerda Bruno Pacheco arrisca longe da área, no entanto não consegue finalizar. Já no final da partida, aos 51' Paulão se atrapalha na defesa e bola acerta trave.

Goleada do ex

Com dois gols de Wellington Paulista que anteriormente já esteve no time catarinense, tricolor sai na frente e se afasta do Z-4 ao se sair vitorioso. No primeiro tempo o time teve mais oportunidades, contudo só conseguiu marcar no segundo tempo. Logo aos 16' o atacante Romarinho dribla e manda para na entrada da área, João Ricardo afasta. Em 26' Wellington Paulista sai na velocidade e passa bola para Oswaldo que chuta e passa raspando no gol. No segundo tempo, nos primeiros minutos Romarinho é marcado por Campanharo que tropeça e cai por cima do atacante, aos 06' Wellington Paulista cobra pênalti sofrido por Romarinho, e abre o placar. Aos 35' novamente o camisa 9 recebe assistência de Felipe na entrada da área, Wellington chuta com tranquilidade e marca mais um, finalizando a partida em 2 a 0 na arena Castelão

Próximos jogos

No próximo domingo (13) Fortaleza enfrenta Vasco da Gama, às 16h, em São januário. No mesmo dia, às 19h, Chapecoense recebe o Cruzeiro na Arena Condá.