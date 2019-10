Líder Bragantino recebe embalado Paraná pela Série B

O Bragantino recebe a equipe do Paraná na tarde deste sábado (12), às 16h30, no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. Após perder a invencibilidade de cinco partidas diante do América-MG, o Massa Bruta viu sua liderança diminuir para oito pontos, já que o Atlético-GO empatou e foi a 46.

Do outro lado, o Tricolor da Vila venceu o embate regional contra o Operário, fora de casa, e conseguiu engatar duas vitórias seguidas, somando quatro jogos sem perder e 41 pontos na quinta colocação, a mesma do quarto colocado, América-MG.

Após partida ruim, Bragantino busca vitória para voltar aos trilhos

Não é normal ver o clube comandado por Antônio Carlos Zago perder uma partida nesta edição do Brasileirão. Até aqui, foram apenas 5 delas. Mas diante do Coelho, na última rodada, a equipe saiu sem marcar nenhum ponto. Para Zago, a partida em Minas foi a pior até aqui.



"Nada deu certo praticamente. A saída de bola, encontramos algumas dificuldades para infiltrar na defesa adversária... A equipe não foi como nos outros jogos. Foi nosso pior jogo no campeonato. O importante é continuar trabalhando. Temos 11 jogos pela frente, os próximos dois em casa. Fazendo a diferença como estamos fazendo em casa, temos tudo para ficar mais perto do objetivo", disse.

Para a partida deste sábado, Zago planeja continuar o rodízio de jogadores que vem realizando.



"É uma maratona de jogos que temos pela frente. O revezamento até antes do jogo contra o América-MG, deu certo. Não tem porque não continuarmos fazendo, até para ter os jogadores em melhores condições. Temos dois jogos em casa, vamos nos preparar bem, descansar, nos recuperarmos bem desta derrota, ter tranquilidade, ter inteligência para poder encarar os próximos jogos do jeito que estamos fazendo em casa. Não podemos deixar escapar essa oportunidade. Dois jogos em casa, duas vitórias nos coloca cada vez mais perto do objetivo. É apagar tudo aquilo que aconteceu hoje. Foi o nosso pior jogo no campeonato. Temos que esquecer e pensar nos próximos jogos", completou.

Com isso, o 11 inicial do Bragantino deve ser: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca (Edimar); Barreto e Uillian Correia; Bruno Tubarão (Wesley), Ytalo e Claudinho; Matheus Peixoto

Paraná tem duas prováveis mudanças para o jogo de logo mais

O técnico Matheus Costa poderá fazer duas alterações em relação a última partida. A primeira, certeira, é Itaqui, que deve substituir Fernando Neto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A segunda, com mais suspense, é Vitinho, que foi substituído na vitória sobre o Operário, na última rodada, e segue como dúvida.



"Neste exato momento, a única certeza é a saída do Fernando Neto por suspensão. Se existe um lado positivo da ausência do Neto, é que a gente vem de uma sequência muito grande, com pouco tempo de recuperação. O Fernando Neto saiu exausto de campo na terça-feira. Lógico que, se estivesse à disposição, ele jogaria. A ausência dele faz a gente recuperá-lo 100% para terça-feira", disse Matheus.

O técnico também falou sobre Vitinho.



"O Vitinho é um meia canhoto que está em um momento muito bom. É um jogador que deu um jogo entrelinhas, que está dando infiltração e dificultando a vida do adversário. Está vivendo um momento muito bom, mas temos jogadores à altura que podem desempenhar o que ele está desempenhando. É só dor local. Então, se não tiver condições no sábado, deve ter na terça, mas sabemos que temos jogadores. Não podemos lamentar, mas sim enaltecer o grupo", completou.

Desta forma, o Paraná deve jogar com: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui e João Pedro (Vitinho); Judivan, Bruno Rodrigues e Jenison.