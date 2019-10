Além do gol, Vitinho diz que ‘o importante era dar o nível de jogo’ ao Flamengo

Mais uma vitória do Flamengo! Dentro do Maracanã, o Rubro-Negro bateu o Atlético-MG por 3 a 1, mesmo com desfalques. Sem Rodrigo Caio, Filipe Luís, Arrascaeta e Gabigol, os protagonistas do baile carioca foram outros, mas não deixaram de fazer valer casa centavo do ingresso. Arão, Vitinho e Reinier foram às redes para a alegria preta e vermelha.

Na 24ª do Brasileirão, o atacante Vitinho ganhou uma chance de Jorge Jesus devido às ausências de Gabigol e Berrío (convocados). Assim, ele não desperdiçou e se tornou o artilheiro flamenguista no campeonato logo atrás do trio ABG (Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol), com três gols em 13 jogos.

Depois do jogo, ao canal Premiere, Vitinho contou como foi fazer parte da vitória sobre os mineiros e a o que significa o namoro do elenco com a torcida.

"Representa o trabalho, graças a Deus. Primeiramente dou muitas graças a meu Deus. Trabalho que a gente vem desempenhando com suporte do clube, dos jogadores, meus companheiros, da comissão, do mister. Entrei para poder fazer meu melhor e ajudar a equipe. E graças a Deus hoje eu fui muito feliz."

Peça de reposição no elenco carioca, o atacante também mostrou que os suplentes de Jorge Jesus têm a mesma missão que os titulares: manter o ritmo intenso de jogo.

"O mais importante era dar o nível de jogo que a equipe está tendo e manter esse ritmo para que a gente consiga a vitória, esse era meu objetivo para entrar no jogo e assim também, consecutivamente, aproveitar a oportunidade."

Com 55, o Flamengo está oito pontos à frente do vice-líder Santos. Na próxima rodada, o time a ser batido vai a Curitiba encara o Athletico-PR, às 16h do domingo (13).