Sport bate São Bento na Ilha do Retiro e assume vice-liderança da Série B

Em partida válida pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport derrotou o São Bento por 2 a 0, na Ilha do Retiro e assumiu a vice-liderança da competição. Os gols foram marcados por Marquinho e Hernane, de pênalti.

A rodada ajudou o time rubro-negro, já que o Atlético-GO ficou apenas no empate com no clássico goiano com o Vila Nova. O Sport chegou aos 49 pontos na competição.

O confronto começou com a equipe da casa no ataque. Aos nove minutos, Guilherme cobrou falta na área e Charles quase desviou, Renan Rocha conseguiu defender. Aos 17, Rodolfo cobrou falta co na área com muito perigo e Mailson defendeu.

A equipe pernambucana perdeu uma grande oportunidade aos 21 minutos. Guilherme cobrou escanteio na área e Charles apareceu livre para finalizar, mas a bola passou por cima do gol.

Aos 34, Guilherme acertou um grande passe para Norberto, que na hora da finalização, foi bloqueado por Mansur dentro da área. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Hernane, que ganhou da marcação e chutou de bico, a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Renan Rocha. O São Bento voltou a assustar. Aos 37, Rodolfo cobrou falta na área, Joílson cabeceou e Mailson defendeu, no rebote, Rafael Thyere afastou.

No segundo tempo, o gol rubro-negro não demorou muito. Aos seis minutos, Guilherme achou Charles dentro da área e o volante cruzou, a bola desviou no zagueiro do São Bento, passou por Henane e chegou até Marquinho, que bateu de primeira de pé esquerdo e abriu o placar na Ilha do Retiro.

Após o gol, o time comandado por Guto Ferreira conseguiu administrar a partida. Aos 10, Guilherme recebeu dentro da área e bateu, a bola passou perto da trave direita. Aos 26, o Leão chegou ao segundo. Pedro Carmona cobrou escanteio na área, Rafael Thyere foi agarrado por Pablo e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança Hernae cobrou no lado direito e Renan Rocha caiu no canto esquerdo.

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (14), quando encara o Cuiabá, às 20h, na Ilha do Retiro. O São Bento joga na terça-feira, às 21h30, contra o Coritiba, em Sorocaba.