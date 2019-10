Duelo dos desesperados: Ceará e Avaí se enfrentam no Castelão

O Ceará recebe o Avaí neste domingo (13), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas vivem momentos delicados na temporada, chegam pressionadas para o duelo e lutam na parte de baixo da classificação.

A equipe mandante não vence há dez rodadas. A sequência negativa atingiu o seu ápice na derrota para o Grêmio, que ocasionou a entrada do Vovô na zona do rebaixamento. Neste momento, o Ceará ocupa a 17º colocação e soma 23 pontos.

Se a situação alvinegra é desconfortável, o momento do Avaí é pior. O time catarinense ocupa a 19º colocação e soma apenas 17 pontos. Ainda por cima, a equipe perdeu Alberto Valentim, que se transferiu para o Botafogo. Evando fará sua estreia como técnico nesta tarde.

Temperatura elevada

O jejum de vitórias se tornou um pesadelo para o elenco do Ceará. Na manhã de ontem, a equipe realizou o último treinamento para encarar o Avaí. No entanto, a atividade ficou marcada por protestos de torcedores. A manifestação terminou com a chegada da polícia no CT do clube.

Para o jogo, o técnico Adilson Batista não poderá contar com Valdo e William Oliveira, que cumprem suspensão automática. Assim, o Ceará deve entrar em campo com a seguinte formação: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Willian Popp, Felippe Cardoso e Mateus Gonçalves.

Novo comando, velho conhecido

Com a inesperada saída de Alberto Valentim, que tinha assegurado sua permanência para a próxima temporada, a diretoria do Avaí optou por uma escolha caseira para conduzir o time no Brasileirão. Trata-se de Evando, ex-jogador e ídolo do clube, que faz parte da comissão técnica fixa da equipe catarinense.

Na estreia, o treinador deve fazer duas mudanças em relação ao time que entrou em campo contra o Vasco. Iury deve sair para a entrada de Léo, enquanto Lourenço pode ocupar a vaga de Douglas. A provável escalação do Avaí tem: Vladimir; Léo, Ricardo, Betão e Igor Fernandes; Mosquera, Richard Franco e João Paulo; Lourenço (Douglas), Caio Paulista e Jonathan.