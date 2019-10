Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Pacaembu em busca de retomada no Brasileirão

Pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Botafogo no Pacaembu, às 21h. Com uma perspectiva de pouco mais de 20 mil torcedores no estádio, o alviverde e o Glorioso buscam a vitória para melhorarem suas posições no campeonato e voltarem às suas boas fases.

O Palmeiras está em terceiro lugar, com 47 pontos, empatado com o Santos – atrás apenas por ter uma vitória a menos, 13 contra 14 - e oito atrás do Flamengo, líder da competição. Já o Botafogo está na 12ª posição, com 30 pontos, sendo um atrás do Atlético Mineiro e dois acima de Fortaleza e Vasco.

A arbitragem da partida será de Anderson Daronco, árbitro FIFA, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior. O VAR será comandado por Jean Pierre Gonçalves Lima

Primeira oscilação de Mano

Após a chegada de Mano, o Palmeiras soma oito jogos, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Mas o novo técnico, em sequência, não vence há três jogos, sendo o último uma derrota por 2 a 0 para o rival Santos.

Além da derrota, o Verdão também ficou sem alguns jogadores importantes. Willian e Felipe Melo estão suspensos para a partida, além de Luiz Adriano, que tem uma lesão muscular e ficará de fora por tempo indeterminado.

Com isso e as convocações de Weverton e Gustavo Gómez para suas seleções, o Palmeiras deve ir a campo com: Fernando Prass, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Matheus Fernandes), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Zé Rafael (Carlos Eduardo) e Borja (Henrique Dourado ou Deyverson).

Em recuperação

Nos últimos cinco jogos, o Botafogo perdeu quatro e venceu apenas um. Nesse tempo, o alvinegro demitiu o técnico Eduardo Barroca. Com o técnico interino Bruno Lazaroni, o time venceu o Goiás por 3 a 1. Mas o Botafogo ainda procura um novo técnico. Alberto Valentim é a pedida da vez. Ele atualmente está no Avaí e aceita treinar o Botafogo, mas ainda aguarda o pagamento de sua multa rescisória.

Para a partida o Botafogo soma sete desfalques: Marcelo Benevenuto, Cícero, Rodrigo Pimpão e Diego Souza levaram o terceiro amarelo contra o Goiás estão suspensos. Gatito Fernández e Marcinho foram convocados por Paraguai e Brasil, respectivamente e Alex Santana ainda não se recuperou de uma entorse no pé esquerdo.

Com a volta de Joel Carli e Gilson o provável Botafogo para a partida é: Diego Cavalieri, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Alan Santos, Gustavo Bochecha, João Paulo, Leonardo Valencia e Luiz Fernando; Victor Rangel (Vinicius Tanque).