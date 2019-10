Derrota diante do Goiás faz Ronaldo Alves pedir para CSA criar mais chances de gol

Sequência barrada. Após duas vitórias seguidas na Série A diante de Avaí e Internacional, o CSA foi a Goiânia encarar o empolgado Goiás. No Serra Dourada, a equipe de Argel Fucks não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol e viu Michael abrir o placar ainda no primeiro tempo, fazendo o único gol do jogo.

Zagueiro azulino, Ronaldo Alves concedeu entrevista ao canal Premiere logo após a partida e ressaltou principalmente a melhoria que precisa ser feita para as próximas rodadas. Vale lembrar que, neste sábado (12), o CSA conseguiu chutar apenas duas vezes ao gol de Tadeu, porém sem perigo algum. A finalização mais perigosa foi justamente com Ronaldo, nos acréscimos do segundo tempo, quando a bola passou do lado trave direita do goleiro esmeraldino.

"Fizemos uma partida bem equilibrada, contra um adversário forte dentro de casa. A gente precisa trabalhar, a gente vai trabalhar, corrigir mais para que, nos jogos, a gente venha a ter mais oportunidades, que a gente consiga fazer gols e que a gente consiga os três pontos no jogo seguinte", pontuou Ronaldo Alves.

Agora, na próxima rodada, o CSA volta a Maceió para jogar ás 19h15 da quarta-feira (16). O adversário da vez é o Atlético-MG. Com a derrota, o Azulão corre o risco de retornar ao Z-4 caso o Ceará vença o Avaí — ambos se enfrentam às 16h do domingo (13), na Arena Castelão.