Bragantino vence Paraná e se aproxima do acesso à Série A do Brasileirão

No último sábado, o Bragantino recebeu o Paraná em jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Nabizão, Ytalo e Wesley marcaram os gols para o Massa Bruta vencer mais uma na competição e cada vez mais se aproxima da Série A.

Com a vitória, o Braga chegou aos 57 pontos, com 17 vitórias, seis empates e apenas cinco derrotas. Nos últimos 10 anos, o último classificado para a Série A, em quarto lugar - em média - soma 63 pontos. O Bragantino está há seis pontos dessa média. Já o Paraná fica na 6ª posição, com 41 pontos em 10 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Cada vez mais líder!

A primeira chance da partida foi logo aos oito minutos, quando Morato carregou na direita, cortou pro meio e bateu forte, no canto direito de Thiago, que não chegaria na bola, mas ela foi pra fora.

Aos 30 minutos Jenison e Ligger se desentenderam perto da lateral, causando com isso uma grande confusão, onde os outros jogadores da partida também se envolveram. Por isso o árbitro da partida expulsou Ligger e Jenison de campo, deixando ambas equipes com 10 jogadores por todo o restante da partida.

Aos 35, Ytalo abriu o placar com um golaço! Wesley foi lançado por Rafael Carioca na esquerda e cruzou para Ytalo, que se atirou na bola, dando um golpe de MMA na bola, com uma voadora, e colocou a bola no canto direito do Thiago, que nada pode fazer!

Dois minutos depois, Rafael Carioca cruzou para Morato, que chegou batendo na bola perto da trave direita, mas mandou ela pra fora, em escanteio.

Logo aos dois minutos de jogo do segundo tempo, Morato tentou o chute de longe e obrigou Thiago Rodrigues a salvar o time do Paraná! Aos quatro, Claudinho recebeu uma ótima bola na entrada da área e bateu de longe, mas mandou a bola para fora.

Apenas três minutos depois, Rafael Carioca bateu de muito longe, mais a esquerda, e obrigou Thiago a voar para colocar a bola para escanteio! Aos 16, Rodolfo bateu uma falta da intermediária com força. Ela desviou na barreira e foi para o lado direito de Julio Cesar, mas indo para fora.

Aos 19, Morato bateu forte da entrada da área, para uma ótima defesa de Thiago. Ytalo, no rebote, dominou a bola, tirou o goleiro e marcou o gol, mas o bandeirinha deu impedimento, erroneamente, pois Ytalo estava atrás do zagueiro do Paraná.

Aos 33 minutos, Bruno Tubarão decidiu bater da entrada da área e soltou um chute forte, acertando a trave direita de Thiago, que ainda pulou na bola. No rebote dessa bola na trave, Wesley bateu de primeira para o gol vazio e ampliou o placar do jogo!

O Bragantino volta aos gramados na próxima terça-feira (15), às 21h30, quando recebe o Oeste. Já o Paraná joga no mesmo dia, mas às 19h15, recebendo o Brasil de Pelotas. Ambos os jogos são válidos pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão.