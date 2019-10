Duelo decisivo para Rodrigo Santana: Atlético-MG e Grêmio se enfrentam em BH

Neste domingo (13), às 19 horas, Atlético e Grêmio se confrontam 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Em situações extremante distintas, o Galo se vê na necessidade de vencer, tendo em vista seu aproveitamento de apenas um resultado positivo nos últimos 10, enquanto a equipe gaúcha tem como seu principal foco a Libertadores, onde é semifinalista e jogará contra o Flamengo a partida de volta em novembro, depois do primeiro resultado ficar em 1 a 1 na Arena do Grêmio.

Declaração polêmica de Rodrigo Santana

Depois de sua equipe ser derrotada para o Flamengo, na última quinta-feira (10), o treinador atleticano foi bastante criticado pela postura defensiva que vem sendo adotada pelo Atlético, que entrou em campo com três zagueiros no último jogo. O treinador chamou a atenção por comparar seu time ao Chelsea.

"O primeiro tempo a gente conseguiu sair, mas erramos muito. Erramos passes bobos. Tivemos falha tecnicamente. Isso não é medo de jogar, mas estratégia de jogo. O Chelsea foi campeão inglês jogando assim."

A contestação quanto a bipolaridade da equipe atleticana que adota uma postura recuada no decorrer do jogo, é a principal crítica dos torcedores. Tendo ganhado uma partida em casa nas últimas cinco, ele espera voltar a vencer e afastar a má fase do Galo.

Sem Fábio Santos: suspenso, o lateral esquerdo não vai estar presente no confronto. A tendência é de que o Galo entra em campo com:

Cleiton; Patric, Leonardo Silva, Igor Rabello, Iago Maidana, Lucas Hernández. Nathan, Elias, Cazares e Vinicius. Ricardo Oliveira (Di Santo)

Grêmio mais ‘tranquilo’

Os gremistas enxergam o confronto, certamente, com menos importância, já que daqui à duas semanas (23), tem a partida de volta contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores, precisando de uma vitória simples para ir a final do torneio sul-americano.

Já com o pensamento no rubro-negro, Renato Gaúcho terá importantes desfalques – casos de Matheus Henrique, Everton Cebolinha e Kannemann. Eles estão por suas seleções para amistosos. Outra ausência entre as titularidades é Leo Moura, este, no entanto, por opção de Portaluppi, que justificou a idade do lateral como motivo. O técnico deve utilizá-lo no confronto pela Libertadores.

“Importante ter um jogador como o Léo Moura. Quando joga, dá aula. Infelizmente, a idade chega para todo mundo.”

​ Devido as ausências e desfalques, o provável time gremista será:

Paulo Victor; Galhardo, Geromel, David Braz e Cortez; Michel, Maicon (Rômulo ou Thaciano), Alisson, Luan e Pepê; André

Situação na tabela

O Grêmio está na sétima colocação com 38 pontos, enquanto o Atlético-MG está em 11ª com 23.