Em partida tensa, Ceará vence Avaí com gol no fim e deixa Z-4

O Ceará conquistou uma vitória importantíssima diante do Avaí neste domingo (13) em partida dramática e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Bergson marcou aos 45 do segundo tempo o gol da vitória alvinegra no Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada.

A primeira etapa foi movimentada no Castelão - foram 18 finalizações no total -, mas com muitos erros nas tomadas de decisão - apenas três corretas. No início, o Avaí conseguiu algumas chegadas perigosas e finalizações, porém sem muita precisão. A melhor chance da partida foi do Ceará, aos nove. Na cobrança de escanteio de Ricardinho, Tiago Alves subiu mais alto que a defesa e mandou no travessão de Vladimir.

Pressionado pela torcida, o Ceará não conseguiu pressionar o Avaí em nenhum momento, e teve suas principais chances em bolas alçadas na área. O time catarinense teve ocasiões que poderiam ter sido melhor aproveitadas em contra-ataques, mas não conseguiu conclui-las - a chance mais perigosa do Leão foi em cobrança de falta de Lourenço aos 29.

Descontente com o rendimento do seu time, o técnico Adilson Batista fez uma alteração logo aos 32 do primeiro tempo, colocando Bergson na vaga de Mateus Gonçalves e causando muitas reclamações da torcida e do jogador substituído, que saiu direto para o vestiário. A mudança não fez muito efeito, sendo que a única chance do Ceará daí para frente foi aos 37. Ricardinho cavou na área, Fabinho desviou de cabeça para trás e Vladimir segurou firme, garantindo o 0 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa, o Ceará foi mais presente no campo de ataque e criou muito mais chances, mas também cedeu muitos espaços para contra-ataques, que o Avaí na maioria das vezes não aproveitou. Aos três, Galhardo recebeu bom passe de Samuel Xavier dentro da área com espaço e finalizou travado por Igor Fernandes, perdendo boa chance. Na sequência, ele apareceu para completar cobrança de escanteio na primeira trave, mas parou em defesa de Vladimir.

Aos 16, Igor Goularte recuperou a bola no campo de ataque, tocou em ultrapassagem para Vinícius Araújo, que bateu cruzado de canhota e parou em Diogo Silva. Na sequência, em cobrança de falta lateral de Ricardinho, Tiago Alves finalizou de cabeça na pequena área e Vladimir brilhou para evitar o primeiro do jogo. Aos 24, após tabela com Galhardo, Felipe Silva finalizou forte e rasteiro da entrada da área, mas o goleiro do Avaí apareceu novamente e espalmou.

A bola parada continuou sendo a arma mais perigosa do Ceará, que desperdiçou muitas chances de abrri o placar. Aos 27, Ricardinho bateu falta lateral no meio da área e Galhardo cabeceou com muito perigo, à direita. Dois minutos depois, foi a vez do Avaí assustar. Em contra-ataque rápido puxado pelo meio, Wesley conectou Vinícius Araújo, que apareceu para finalizar nas costas da defesa, mas mandou em cima de Diogo Silva.

O Avaí, após se segurar durante grande parte da etapa final, teve grande chance de sair na frente. Aos 36, em jogada de bate-rebate, Vinícius Araújo ficou livre na linha de fundo e tocou para Gabriel Lima, que, livre, furou e perdeu grande chance na entrada da pequena área.

O castigo veio no último minuto do tempo regulamentar. Ricardinho levantou na segunda trave, Vladimir trombou com Quixadá e a bola sobrou livre para Bergson completar de cabeça e abrir o placar em Fortaleza. O time catarinense reclamou muito de falta, mas a arbitragem confirmou o gol da vitória importante do Ceará.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira (17), às 19h15. O Ceará, que agora é o 16º colocado, com 26 pontos, joga fora de casa diante do Santos. Enquanto isso, o Avaí, vice-lanterna com apenas 17 pontos, recebe o Internacional.