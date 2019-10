Coritiba bate Criciúma e entra no G-4

Coritiba e Criciúma se enfrentaram neste sábado (12), no Couto Pereira. A partida foi válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa venceu por 1 a 0. Robson marcou o único gol da partida.

O Criciúma chegou aos cinco minutos, com Daniel Costa. O meia cobrou falta direto para o gol e a bola passou perto e assustou o goleiro do Coritiba. E teve outra boa oportunidade aos nove, com Vinícius. O atacante tabelou com Léo Gamalho, mas o chute saiu fraco e Muralha fez a defesa sem problemas.

Já o Coxa teve a melhor chance aos 22', com Robson. O atacante chutou rasteiro de fora da área e a bola parou na trave. E aos 27' foi a vez de Juan Alano tentar o chute. O meia bateu para o gol e o goleiro Luiz fez boa defesa. A resposta veio em seguida, com Wesley, que bateu de longe e a bola passou perto.

Aos 37', o Tigre ameaçou com Wesley novamente. O volante bateu de fora da área e Muralha fez grande defesa. E aos 43', em contra-ataque, Vinícius bateu por cima do gol. E a primeira etapa terminou sem gols.

A segunda etapa começou com o Coritiba atacando. Aos seis, Robson tocou para Rafinha, que soltou a bomba. No entanto, a bola foi para fora. Aos 16', em outro chute de fora da área, o Criciúma quase saiu na frente, com Léo Gamalho. Mas acabou mandando para fora.

Aos 22' o Tigre ficou com um a menos. O volante Foguinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi para o chuveiro mais cedo. Dois minutos depois, o Coxa chegou com Rodrigão. O atacante recebeu o passe e mandou para fora.

E abriram o placar aos 32', com Robson. Diogo Mateus cruzou na área e o atacante cabeceou para o fundo das redes de Luiz. O Tigre só teve a chance do empate aos 44', com Sandro. O zagueiro cabeceou para o gol e a bola passou perto.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 43 pontos e subiu para a quarta colocação, na zona de classificação para a elite do campeonato. Já o Criciúma permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 28 pontos.

O próximo compromisso do Tigre é contra o Vitória, no Heriberto Hülse. A partida será na terça-feira (15), às 19h15. No mesmo dia, o Coxa enfrenta o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, às 21h30. As partidas são válidas pela 29ª rodada da competição.