Fundamental contra Athletico, Diego Alves garante ‘pé no chão’ ao falar de título

Quem vê o placar de 2 a 0 para o Flamengo pode até imaginar que o líder do Brasileirão teve vida fácil na 25ª rodada. Fora e casa, na Arena da Baixada, o Rubro-Negro foi atrás da vitória para manter os oito pontos de diferença para o vice-líder. E conseguiu. Mas foi Diego Alves uma das peças fundamentais para o triunfo carioca.

Em todo o jogo, Diego Alves fez duas defesas difíceis, uma delas enquanto o jogo estava empatada sem gols no primeiro tempo, que permitiu o Flamengo seguir aguentando a pressão curitibana. Além delas, o goleiro também fez outras cinco defesas simples. Depois do jogo, à Rede Globo, o arqueiro de 34 anos exaltou o momento do Fla e o trabalho do treinador Jorge Jesus.

"A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Você vem aqui e tem que ganhar para manter a pontuação na frente dos adversários. Eu acho que o grupo está de parabéns, o Mister [Jorge Jesus] vem fazendo um trabalho espetacular, o time está com uma confiança muito grande, ele está conseguindo tirar o melhor rendimento de todos, nível técnico."

Com 58 pontos, o Mais Querido segue com oito de vantagem para o Palmeiras, que tem 50. Faltando 13 jogos, parte da torcida já se vê com o título nacional nas pontas dos dedos. Na Arena da Baixada, os flamenguistas presentes chegaram a entoar o grito de "é campeão", e Diego Alves comentou o episódio.

"E quando as coisas estão desse jeito é lógico que, apesar que é um campeonato muito difícil, os pés têm que estar bem no chão. A torcida eu sei que fica bastante emocionada, impulsiva, mas a gente tem que ter trabalho, pé no chão e vamos continuar."

Agora, na próxima rodada, o Flamengo vai ao Nordeste encara o Fortaleza na quarta-feira (16), às 20h.