Rafinha tem ‘fratura na face’ confirmada, mas ainda não há prazo para recuperação

O quadro de Rafinha foi atualizado na noite deste domingo (13). Após a vitória sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada por 2 a 0, o Flamengo informou que o lateral-direito "realizou exames que constataram uma fratura na face. Ele será avaliado amanhã (segunda-feira) por um especialista e segue em observação".

Sem expor mais detalhes, a situação de Rafinha pode não ser tão fácil. Até agora, o clube carioca trata o caso do lateral com cautela. Ainda não há prazo de retorno.

Rafinha saiu no intervalo do jogo contra o Furacão por ter levado a pior na dividida de cabeça com Rony. Nisso, João Lucas entrou em seu lugar. Agora, o lateral de 34 anos segue para o Rio de Janeiro, onde realiza os exames. Junto ao jogador lesionado, Everton Ribeiro e Bruno Henrique também vão ao Ninho do Urubu pois estão suspensos para o jogo contra o Fortaleza, às 20h da quarta-feira (16), no Castelão.

A outra parte do elenco comandado por Jorge Jesus treina no CT do Coritiba, às 10h desta segunda-feira (14), e depois segue direto à capital cearense.