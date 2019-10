Fluminense derrota Bahia e confirma reação no Brasileirão

Reação efetiva! O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 na noite deste sábado (12), no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê e Daniel marcaram os gols da vitória Tricolor ainda na etapa inicial.

O triunfo confirmou a reação do Fluminense na competição. Sob o comando de Marcão, o time carioca ocupa a 13ª colocação com 29 pontos, mas pode perder a posição, pois Vasco e Fortaleza se enfrentam amanhã. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (17), às 21h, quando recebe o Athletico-PR, no Maraca.

Já o Bahia, por sua vez, amarga o terceiro jogo sem vitórias no Brasileirão. Apesar da derrota, o Esquadrão permanece na 8ª posição com 38 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Furacão nos critérios de desempate. Na próxima quarta-feira (16), às 19h15, o time baiano enfrenta o Grêmio, fora de casa, na Arena do Grêmio.

Superioridade e vantagem

Partículas agitadas. Assim pode ser definido o início da partida, pois as duas equipes entraram dispostas a brigar pelo resultado. Na primeira chance, João Pedro cruzou para Élber perder um gol incrível. A resposta do Fluminense veio com Yony González, que mandou na rede pelo lado de fora.

A equipe mandante, aos poucos, foi tomando conta da partida. A superioridade foi contemplada quando Yony González foi derrubado dentro da área por João Pedro. Pênalti que Nenê converteu, colocando o Fluzão em vantagem.

Em duas oportunidades, Gilberto quase deixou tudo igual, mas o Fluminense ampliou antes do intervalo. João Pedro recebeu de Wellington Nem e acertou o travessão. Na sobra, Daniel subiu e testou para as redes.

Nas mãos de Muriel

O intervalo fez bem ao Bahia. A equipe visitante voltou ligada e passou a sufocar o Fluminense. Arthur Caíke e Flávio perderam duas boas oportunidades. Em seguida, Lucca recebeu livre na área, bateu de primeira e viu Gilberto salvar o time da casa ao tirar a bola em cima da linha.

Depois disso, entrou em ação o melhor jogador da partida: Muriel. O primeiro milagre veio no chute de Élber, que tinha endereço. Após a construção de uma boa jogada individual, João Pedro trouxe para o meio e bateu, exigindo mais uma boa defesa do goleiro. Para fechar a sequência, Gilberto recebeu de Flávio na área, finalizou e viu mais uma bela intervenção do camisa 27.

O Fluminense acordou, demonstrou reação, voltou a tomar conta da partida e quase fez o terceiro com Nino, mas o zagueiro mandou por cima da meta de Douglas. Antes do apito final, Arthur Caíke tentou descontar e acabou errando o alvo, deixando o jogo com o mesmo placar do primeiro tempo.