Em alusão à arbitragem, Jesus dispara: "Não vinha preparado para jogar contra duas equipes"

Sem papas na língua. Jorge Jesus soltou o verbo reclamando da atuação da arbitragem de Athletico-PR x Flamengo. Depois da vitória por 2 a 0 na Arena da Baixada no domingo (13), pela 25ª rodada do Brasileirão, o treinador português ironizou que o o único adversário do Rubro-Negro Carioca não foi apenas o time curitibano, mas também a equipe do árbitro Bráulio da Silva Machado.

"Sabíamos que jogo ia ser difícil pela qualidade do Athletico, pelas condições do sintético, jogo completamente diferente. Já viemos preparados. Não vinha preparado para jogar contra duas equipes, contra o árbitro, mas contra o Atlhetico."

Como na vitória sobre o Atlético-MG na 24ª rodada, Jorge Jesus tornou a se queixar das entradas firmes que os jogadores flamenguistas vem sofrendo nos jogos. Outro ponto levantado pelo português foi os cartões amarelos que Bruno Henrique e Everton Ribeiro sofreram, tirando-os da próxima partida, diante do Fortaleza, quarta-feira (16). O que mais tirou a tranquilidade do Mister, no entanto, foi a participação do VAR em lance que anulou a marcação de pênalti de Léo Pereira em Lucas Silva, ainda no primeiro tempo.

"Quem toma essas decisões tem que ser penalizado. Não pode tomar uma decisão e nem estar no campo para fazer outras asneiras. Não tem capacidade. Nem sei quem foi, mas não pode andar no VAR. Vai para casa, férias. E para não prejudicar o árbitro, que teve decisão certa, mas foi influenciado pelo VAR. Não pode passar impune. Quando um VAR não tem capacidade com todas as ferramentas que tem, não pode. Não tem capacidade, é como todas as profissões, é para os melhores."

Com a vitória por 2 a 0 na Arena da Baixada, o Flamengo agora tem 58 pontos no Brasileirão, oito a mais que o vice-líder Palmeiras. Agora, o elenco carioca viaja direto da capital paranaense para o Nordeste, onde encara o Fortaleza, quarta-feira (16), às 20h, no Castelão, pela 26ª rodada.