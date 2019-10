Grêmio goleia Atlético-MG, entra no G-6 e complica vida de Rodrigo Santana

Na Arena Independência, o Grêmio derrotou por 4 a 1 o Atlético-MG, neste domingo (13), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A goleada foi garantida por Galhardo, Maicon (pênalti), Pepê e Alisson. Já Di Santo descontou para os alvinegros.

Com o resultado, o Tricolor soma 41 pontos e está no sexto lugar. Tendo a vida mais complicado, o Galo possui apenas duas vitórias em oito jogos. O time permanece na 11ª colocação, com 31.

Lá e cá

Em um primeiro tempo mais dinâmico, o Tricolor chegou ao perigo no início. Luan saiu da esquerda e levou para o meio. Ele encontrou espaço e arremato forte de longe. Wilson salvou com a mão direita e se livrou do perigo. Aos 16', foi a vez do xará do lado atleticano. Di Santo não conseguiu dominar dentro da área. O meia aproveitou a sobra e finalizou no canto direito. Paulo Victor fez boa defesa e espalmou para o lado.

Apesar da superioridade na posse de bola (60% contra 40%), o Grêmio começou a ter dificuldades em jogadas de criação. No entanto, possuía facilidade de atuar pela esquerda. Aos 33', Pepê tabelou com Galhardo, que cruzou fechado. Wilson tentou segurar, a bola bateu na trave e o goleiro entrou com a redonda dentro do gol. A reação dos mandantes veio logo na sequência. Elias arriscou de longe, houve desvio em David Braz, mas Paulo Victor foi no canto para segurar.

Na etapa final, Cortez passou por Patric, mas Luan atingiu o lateral e a arbitragem marcou penalidade máxima. Maicon deu uma paradinha, cobrou no canto. O goleiro caiu certo, mais não alcançou. A equipe alvinegra conseguiu diminuir a diferença. Após revisão no Var, o juiz assinalou pênalti no lance em que Galhardo puxou a camisa do menino maluquinho. Di Santo deslocou Paulo Victor e chutou de chapa forte.

Tricolor goleia

O Grêmio não demorou para definir a partida. Em dois minutos, Pepê recebeu de André por trás da marcação e tocou de cobertura por cima do goleiro. Quatro minutos depois, Wilson quase matou os atleticanos. Réver fez o recuo. O camisa 84 dominou, mas foi pressionado, se recupera afastou. Devido uma falta dura de Cazares em Luan, o equatoriano levou o cartão vermelho. Com vantagem numérica, o visitante administrou a partida.

Aos 30',Thaciano recebeu na área, ficou cara a cara com Wilson. O jogador chuta, mas o arqueiro faz boa defesa. Em uma bobeada, Luan errou no campo de ataque. Patric dá o bote, Di Santo toca de letra e Geuvânio carrega, arremata cruzado e a bola passou perto da trave. Logo em seguida, Nathan acionou Alerrando na esquerda, que bateu de canhota e Paulo Victor defende com os pés. Nos acréscimos, Alisson cobrou escanteio curto com Luciano. Ele fez a proteção e devolveu. O atacante finalizou de fora da área, Réver desviou, não dando reação ao goleiro.

Compromissos

Ambas as equipes irão disputar a 26ª rodada na quarta-feira (16). O Grêmio recebe o Bahia, às 19h15. No mesmo horário o Atlético-MG encara o CSA, no Rei Pelé