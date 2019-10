Em momentos opostos, Sport e Cuiabá se enfrentam na Ilha do Retiro

O Sport recebe o Cuiabá nesta segunda-feira (14), às 20h, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem situações opostas na competição. Enquanto o Leão faz as contas para o acesso, o Dourado corre risco de ver a zona do rebaixamento se aproximar.

O time pernambucano é o segundo colocado com 49 pontos, oito pontos atrás do líder Bragantino. Já o Cuiabá aparece na 12ª posição, somando 36, tendo seis a mais que o Vila Nova, que abre o Z-4. No primeiro turno, jogando na Arena Pantanal, Leão e Dourado empataram em 1 a 1.

Contagem regressiva iniciada

Vice-líder da Série B, o Sport entra em campo pensando em dar mais um passo para o retorno à primeira divisão. Neste momento, a equipe rubro-negra precisa de cinco vitórias para garantir o acesso. Para isso, o time pernambucano conta com o bom retrospecto jogando em casa. O Leão só tem uma derrota em seu território na competição.

Sem Leandrinho, que cumpre suspensão automática, o técnico Guto Ferreira deve promover a entrada de Pedro Carmona na equipe titular. Assim, o Sport deve ir a campo com a seguinte formação: Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Pedro Carmona; Marquinho, Guilherme e Hernane.

Novo comando

Devido ao jejum de vitórias que já dura quatro partidas, a diretoria do Cuiabá resolveu apostar na troca de comando da equipe para a reta final da Série B. Itamar Schülle, que treinou o Dourado por dois anos, foi demitido. Marcelo Chamusca foi o escolhido para conduzir do time mato-grossense na fuga contra o rebaixamento.

Para enfrentar o Sport, o Dourado não poderá contar com o goleiro Victor Souza, que sofreu uma fissura na mão. Além dele, Rodolfo, Felipe Marques e Jean Patrick estão fora por problemas físicos. Com isso, o Cuiabá deve entrar em campo com: Paulo Henrique; Léo, Edinei, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Djavan e Alê; Matheus Anderson, Lucas Braga e Gilmar (Rincon).